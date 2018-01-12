寒冬话防病：寒冷易诱发心脑血管病

有心脑血管疾病的患者不宜晨练。凌晨到上午是心脑血管意外的高发阶段，人的血压上升速率最快

冬季是心血管系统疾病高发季。寒冷导致血压升高，脑血管痉挛致使脑血管病高发，心肌梗死和心源性猝死也与寒冷相关。研究显示，气温每降低1摄氏度，心脏病发病率增加2%。哪些心血管系统疾病在冬季高发呢？

高血压病。冬季气温寒冷，人体反应性地会收缩血管保存体温，容易导致血压升高。

冠心病。包括心绞痛发作、心肌梗死、心源性猝死，医学上统称急性冠脉综合征。寒冷刺激交感神经系统，心率增快，血流加快，也使得凝血系统激活，心脏冠状动脉血栓发生率增高，轻者影响生活，重者危及生命。

脑卒中。脑血管血栓几率增加，脑梗死发病率增加；血压升高，血管张力加大，脑出血的风险也加大。

心房纤颤。冬季寒冷刺激、血管收缩、交感神经兴奋性改变，诱发心律失常，最常见的就是心房纤颤，影响心脏功能，形成心源性血栓导致脑栓塞。

心力衰竭。高血压、冠心病、房颤等各种疾病都可导致心脏功能的衰竭。冬季容易受凉感冒，也是心力衰竭加重的诱因。

冬季如何预防心血管疾病的发生？

⒈调适温度。家居室内温度不宜太高，以免与室外温度形成较大温差，不要去过于寒冷的地方。从室内到室外，要注意有一个适应期，住平房的中老年人，外出时开门后不要急于出去，先在门口站一站适应一下。

⒉不宜晨练。中老年朋友特别是心脑血管疾病的患者不宜晨练。凌晨到上午是心脑血管意外的高发阶段，人的血压上升速率最快，交感神经活性最高，凝血机制最活跃，加重血压升高、血管收缩。

⒊雾霾天少出门。空气中PM2.5等污染物会加快心率，升高血压，激发血管炎症反应，导致血液高凝状态。

⒋科学合理用药。心血管疾病的突发事件最容易发生在早晨，服用防治心血管病的药物应是晨起第一件事。特别是在冬季早晨，如果需要外出，一定要服药后最少过半个小时再出门。

⒌学会观察病情。大多数严重的心脑血管事件发生之前，都会有一些预警征兆。心肌梗死或心源性猝死发生之前，患者可能有心绞痛发作，表现为胸痛、胸闷、憋气等症状；心房纤颤发生之前可能会有期前收缩，就是俗称的“早搏”“间歇”，表现为心悸、心慌症状；脑卒中之前可能会有血压的波动，表现为头疼、头晕、目眩等症状。应及时自我评估，检测血压心率，必要时就诊。

⒍保持大便通畅。老年人便秘，排便用力，一方面增加腹压，使血压升高，另一方面会增加心肌耗氧量，而冬季受气温影响，血压本身就处于偏高的状态，排便用力会成为心脑血管疾病的重要诱发因素。

⒎培养健康生活方式。冬季摄入动物脂肪增加，蔬菜水果等高纤维素食品摄入减少，加之户外运动相对减少，容易增加人体脂肪蓄积、大便不畅。我国饮食传统是晚餐最丰盛，而餐后不运动最容易导致脂肪在体内蓄积。建议晚餐后适量运动，有助于减少不良脂质的蓄积。

（作者为首都医科大学附属北京中医医院主任医师）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 19 版）