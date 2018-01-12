上周末，正在上高二的小李跟同学一起打篮球的时候，不小心被对方的胳膊撞到了鼻梁。当时并没有太明显的感觉，回家后才发现鼻子有点肿，就用冰袋进行冷敷，但是第二天不适并没有好转，而且发现鼻梁变形，受撞击的部位疼痛、肿胀、鼻梁塌陷。没有胃口吃东西，有时还会头昏、呕吐。小李在家长的陪同下来医院就诊，拍鼻部x线侧位片后被诊断为鼻骨骨折。

什么叫鼻骨骨折呢？

鼻骨骨折是由直接暴力引起的，伴有鼻中隔骨折、软骨脱位、黏膜撕裂，可单独发生，也可和其他颌骨骨折同时发生。外鼻突出于面部，易遭受撞击、跌撞的损伤。外鼻创伤占鼻部创伤的50%，其中以裂伤和鼻骨骨折多见。骨折类型与暴力的方向和大小有关。

发生鼻骨骨折，应如何处理呢？

一般出现鼻骨骨折最好立刻进行“冷处理”。鼻外伤的患者可以立即用冰敷以减少局部出血和肿胀，同时还能减少疼痛，骨折应在外伤后的两三小时内处理，一般不宜超过14天，以免发生畸形愈合。患者应该尽快到医院的耳鼻喉科就诊，让医生检查受伤的部位以明确受伤的程度，给予适当的治疗。

鼻骨骨折如不及时治疗的话，移位的骨头就不能回到原来的位置，会出现鼻梁的偏歪和塌陷，影响面容。如果鼻梁有伤口不及时缝合，会留下更大的瘢痕，同样影响面容。如果同时伴有鼻中隔移位和骨折没有处理，会出现一侧或双侧鼻塞，影响鼻部的通气功能，也容易引起鼻炎和影响睡眠，甚至可以导致阻塞性呼吸暂停综合征，导致睡眠时血氧饱和度下降。

如何预防鼻骨骨折？

在进行激烈运动时，一定要注意保护自己。由于鼻子在脸部的中央，而且是最为突出的部位，因此在脸部的撞击伤中，鼻子首当其冲。在球类运动中，当和别人发生冲撞时应该尽可能把脸偏向一侧，不要迎头相碰。在进行有身体接触的对抗性运动时，可以戴上护鼻面罩以预防鼻部受伤。（摘自《保健与生活》）