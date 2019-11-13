腰椎骨折后注意什么
李危石
上海读者罗女士问：我今年72岁，去年8月腰3椎体骨折，未经治疗，一直卧硬板床静养。目前各椎体前缘骨质增生，腰椎退行性病变，伤处疼痛。请问我生活中需要注意什么，怎样减轻疼痛，可以进行轻微运动吗？
北京大学第三医院骨科主任医师李危石解答：老年人常有骨质疏松的问题，轻微外伤甚至没有外伤就可引起椎体压缩性骨折。建议您先去医院做骨密度检查，明确是否有骨质疏松。在生活中应注意以下4点：1.饮食调理,多摄入含钙丰富的食品，如芝麻、牛奶、豆制品等；2.适度户外活动,多接受阳光照射可促进体内维生素D3的合成，维生素D3可促进胃肠道吸收钙质，预防骨质疏松；3.避免跌倒，坐车时小心剧烈颠簸、突然起步或刹车，锻炼身体时应量力而行；4.适当服用一些非甾体类消炎止痛药物，局部理疗（如电疗、热疗、磁疗等）可减轻疼痛，也可在医生指导下服用钙剂、抗骨质疏松药物等。
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