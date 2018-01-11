猪肝、带鱼、腰花、豆腐 炒前最好泡一泡

买回食材，不少人习惯稍微清理一下就下锅炒，认为只要洗好了，高温烹调的过程中也会将残留的细菌或毒素分解干净，不必过于担心。其实，有些食物炒前最好泡一泡。

猪肝泡水加点盐。肝脏是用来解毒和排泄某些物质的器官，会积累一些代谢产生的毒素，必须彻底清洗。买回来的新鲜猪肝可以用流水冲洗10分钟，切成片后放在水中浸泡30分钟，反复换水至水清为止。用淡盐水浸泡猪肝，能有效地溶出残留其中的代谢废物，彻底清除残留的肝血和胆汁中的毒素。

带鱼放在碱水里。带鱼的鱼鳞难剔，用清水也很难洗净。烹饪前，将带鱼放在食用碱水中浸泡30分钟，再用刷子在清水下刷洗，可以轻松地去掉鱼鳞。浸泡时也可以加点盐和姜，既能杀菌又能去除鱼腥。

腰花用醋可去腥。猪腰子，也就是猪肾，是用来处理尿液的地方，难免有腥味。如果处理不好，做出来的腰花会很腥。烹饪前可以将猪腰对半切开，剔除白色筋膜，除去腥味的主要来源，漂洗干净后放入加了白醋的清水，浸泡20分钟，猪腰发白膨胀后捞出冲洗干净就可以烹饪了。

豆腐要用热水泡。无论是磨成豆浆还是做成豆腐，大豆脂肪的酶促氧化反应及本身的气味成分，都会有一些豆腥味。拿到豆腐之后先不要着急下锅，将其放在80℃以上热水中浸泡5~10分钟，使大豆里的脂肪氧化酶失活，豆腥味可被去除一大部分。如果在热水里加点盐，还能让豆腐更有弹性、更嫩滑，烹饪过程中不易破碎。▲