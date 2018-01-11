体虚易感冒，喝玉屏风汤

冬季天冷风大，体虚的人稍不注意就容易“中招”感冒，且反复发作，十分烦恼。上呼吸道反复感染，伴有怕冷、怕风，稍有劳作就出汗，或遇冷风喷嚏不断的症状，中医辨证为气虚感冒。所谓“邪之所凑，其气必虚”，这部分易感者由于肌表卫气不固，抵御外邪能力不足，每当风寒邪盛时，就可轻易突破“缺口”，乘虚入侵。要想根本上摆脱感冒的“纠缠”，就要从扶正固表着手。

中医方剂里有一条治感冒的经典名方——玉屏风散，具有增强免疫力、抗疲劳、防过敏、减少自汗的功效，适用于体虚易感冒、恶风怕冷、不耐疲劳、动则汗出的患者。取黄芪12克、防风3克、白术15克，一是可放在研磨机里研成细末（一般药店可以提供研磨服务），混合均匀后一分为二，早晚以温开水各送服一次；二是上述药材可水煎后代茶饮，一天内分2~3次饮完。方中黄芪既可健脾益肺补气，又可固表止汗；白术健脾益气，助黄芪加强益气固表的效果；防风可祛风解表。三药合用益气固表、祛风敛汗。之所以名为“玉屏风散”，意思就是犹如屏风一样为正气不足的人在外面加了一面坚固的挡风墙。

玉屏风散用药少而精，推荐患者自制并可根据情况适当加减。过敏性鼻炎、慢性鼻炎、哮喘患者等患者，只要有畏风怕冷、容易出汗、易疲劳等症状，中医辨证为表虚不固的均可尝试。可连续服用2~3周后观察效果。服药期间避免吃萝卜、绿豆等下气和寒凉食物，以免影响药效。如果出汗过多，可加麻黄根10克，加强敛汗效果；兼有盗汗（睡则汗出，醒则汗止）者，可加糯稻根30克。