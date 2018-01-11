为什么有些人会长青春痘？专家：与遗传等多种因素有关

由于“青春痘”的别名,很多人误以为青春痘是少男少女的专利,然而专家表示,青春痘可发生于多个年龄段,由于中重度青春痘对人的外貌影响较大,往往给患者造成严重的心理负担。对此,专家表示,青春痘其实是一种常见的疾病,并非无药可治,如果早期到正规医院治疗,能取得不错的效果。

21岁姑娘成祛痘产品的“小白鼠”

“从大概一年前开始,我脸上的痘痘开始一颗一颗冒出来,在下巴上,在脸颊上,青春期过后那么久,怎么又长起青春痘了?”21岁的小张告诉记者,一开始以为是护肤品的问题,就把爽肤水、精华、乳液换了个遍,还在网上搜索祛痘产品,通通买来用,但一直没什么明显效果。

“后来我去了好几个医院看皮肤科,都说注意休息和饮食,没什么具体的治疗措施。”小张感慨道,其实因为长痘,自己作息和饮食都特别注意,心里明白不是这些导致的问题,但就是搞不明白具体什么原因,心情也很沮丧。

“我在网上看到一种‘三无’产品,说是祛痘神器,我买来直接用在长痘痘的脸上,结果痘痘一下子大爆发,整张脸长满了痘痘。”小张回忆。

没办法,小张又跑去了一家医院,医生开了口服和外用的药物,并且不让再涂化妆品。小张说道:“我在最丑的时候素颜了,心理打击很严重,顶着满脸红色的痘痘上班面对同事,一度想休长假,下班就待在家里不出门。”但是,这也开启了小张的真正康复之旅,开始了解痤疮治疗,并进行科学护肤。现在,已经基本看不出那些痘痘在脸上留下的痕迹了。

痤疮与遗传等多种因素有关

“青春痘、粉刺都是通俗的说法,医学上统称为痤疮。”山东大学第二医院皮肤科主任张春敏告诉记者,“痤疮是一种多因素相关的慢性炎症性疾病,具有一定的损容性。其发病主要与遗传、雄性激素水平、皮脂腺分泌增加、毛囊皮脂腺导管开口处的过度角化及痤疮丙酸杆菌感染等因素有关。”

由于青春期皮脂腺增生活跃,很容易引起皮脂腺导管的阻塞,继而痤疮丙酸杆菌大量繁殖而引起一系列的炎症反应,痤疮多见于青春期。“每年暑假都是痤疮患者就诊的高峰期,以高考和中考完的学生为主”,张春敏提醒道,但是这并不意味着痤疮是青春期的专利,“门诊中三十多岁,甚至四十多岁的患者也比较常见。”

目前通常将痤疮按病情轻重分为轻、中、重度,其中轻度痤疮表现为散发至多发的黑头粉刺,可伴有炎性丘疹；中度痤疮表现为多量粉刺及多量的炎症性丘疹及脓疱；重度痤疮则除了粉刺及炎性丘疹脓疱外,还出现结节、囊肿、瘢痕形成。

“通常来说,轻度的痤疮随着青春期过去都会逐渐好转甚至自愈,但是对于中重度痤疮患者来说,及时治疗非常关键”,张春敏表示,如果治疗不及时,不仅可能导致痤疮越来越严重,还可能在面部留下痘印、痘坑、疤痕等,严重影响美观,也会带给患者心理问题,从而在事业、婚姻、人际交往中受挫。

战“痘”别寄希望于护肤品

张春敏介绍道,痤疮的治疗原则主要为去脂、溶解角质、杀菌、消炎及调节激素水平,其中包括火针、拔罐、中药等中医治疗,米诺环素、异维A酸等西药治疗,果酸等化学剥脱,光动力治疗等多种措施。而具体到每个人,则需要根据临床表现采取相应的分级治疗措施。

其中,轻度痤疮一般多采用局部治疗,应用具有角质剥脱、溶解粉刺、抑制皮脂分泌及抗菌、抗炎等作用的药物,例如阿达帕林、过氧苯甲酰凝胶、异维A酸红霉素凝胶等,通常就能取得较好的效果。“也可配合物理治疗如挑痘、耳尖放血、大椎刺络拔罐等,改善较快。”张春敏说道。

对于中度痤疮,则要细分为两种情况。如果是以多量粉刺为主者,可采用果酸治疗或口服异维A酸,也可二者联合,但要注意防晒及保湿润肤；如果是以多量的炎性丘疹脓疱为主者,则口服美满霉素或自拟消痤方,并联合火针、耳尖放血、大椎刺络拔罐治疗,可以达到快速改善。

而重度痤疮是痤疮的严重类型,很容易引起痘坑或增生性疤痕,所以早期、及时治疗是预防瘢痕形成的最有效措施。张春敏表示,重度痤疮也要分为几种不同的情况:结节囊肿多发但不大者,口服异维A酸软胶囊联合火针治疗,但口服异维A酸治疗要维持达6-9个月以上；结节囊肿多量并较大者,采取点阵激光或火针联合光动力治疗,效果确切,本疗法每两周治疗一次,连续3次。

“点阵激光或火针的作用主要是药物传输作用,促进光敏剂的吸收,同时也有快速的局部消炎作用。”张春敏解释道,严重持久的痤疮留下的痘印及大小不等的凹坑等瘢痕,通常也采用点阵激光治疗。

“痤疮属于一种常见疾病,对已经患有痤疮的人来说,应及时到正规医院就诊,在医生指导下,合理用药,切忌病急乱投医。”张春敏表示,不能将治愈痤疮单纯寄希望于护肤品,“有些添加了祛痘成分的护肤品可能会在一定程度上减轻,但是不能替代药品。”

慎用皮质激素及含溴、碘类的药物

张春敏提醒:“应慎用皮质激素及含溴、碘类的药物,这些药物在使用时,易导致痤疮的发生或加重。”一旦长了痤疮,很多人总是忍不住用手挤捏。对此,张春敏表示,发生痤疮后禁止用手挤捏,“挤捏后,会在皮肤上遗留一个小小的凹陷,即痘坑,对皮肤的美容有很大影响。”

在日常生活中,痤疮患者应注意避免情绪紧张,保持心情愉快；保证充足的睡眠,睡眠期间是皮肤代谢最旺盛的时间,充足的睡眠既能维持皮脂腺正常的分泌功能,又能促进皮脂的排出和正常代谢；尽量减少食用油腻、煎炸食物、糖、牛奶、巧克力,以及辛辣、刺激性食物,多吃富含维生素的蔬菜、水果；注意面部清洁卫生,避免搔抓,温水洗脸,但频繁洗脸会加重痤疮；油性皮肤的人要注意清洁,多补水,适度保湿；避免服用可能会造成或加重痤疮的药物,如糖皮质激素、卤素类药物、避孕药等。