冬病冬治 你“三九灸”了吗

民间素有“冬灸三九”之说，三九灸即三九天在相应的腧穴或患处灸疗，是一种依据中医理论特点的 “内病外治”疗法。

中医认为，人体气血的循环，脏腑经络的生理活动，都是以阳气为根本。三九天是一年之中阴寒之气最盛的时候，此时天寒地冻、阴盛阳衰，宜补阳气以驱寒。三九灸中的艾草是辛温助阳之物，可提升阳气。三九时节，点燃用艾绒制成的艾炷，在体表腧穴、患处或特定部位进行烧灼、烘烤、薰熨，使施灸部位发热，同时，借助艾热走窜经络，以培补阳气、温通经脉、理气和血、调和阴阳、驱寒除湿、消瘀散结，有效调节人体生理生化功能，改善体质，提高机体免疫机能，增强抗病能力，达到治病防病的目的。

三九灸疗法的适应范围十分广泛，可应用于过敏性鼻炎、慢性鼻炎、慢性支气管炎、哮喘、反复感冒人群；慢性胃肠炎、消化不良、厌食症等人群；月经不调、痛经、妇科炎症等女性人群；颈椎病、腰椎病、肩周炎、风湿性关节炎等慢性骨关节疾病人群。并且，健康人群也可用灸疗做日常保健。

湖北省襄阳市中医院针灸科专家提醒，三九灸的穴位搭配不仅讲究辨病选穴、穴位搭配，并且根据穴位选用不同的灸法。另外，该疗法是根据二十四节气而灸，所以最好在入九当天或前后七天内进行灸疗，效果更佳。