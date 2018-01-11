地黄丸有很多种，适用人群不相同

随着大健康时代的到来，人们在药店买各种中成药已成常态。讲到中成药，说六味地黄丸是大家最熟悉的成药之一也不为过。相信大家在药店也注意到了，六味地黄丸边上还有各种地黄丸，除了大家熟知的补肾和治疗更年期综合征，它们还有哪些功用？又有什么区别？今天向大家介绍地黄丸系列的成员们。

六味地黄丸

六味地黄丸，来源于宋代儿科大家钱乙的《小儿药证直诀》，顾名思义由六味中药组成。

【组成】熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】滋阴补肾。

【适应症】腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，手足心热，潮热盗汗，口咽干燥，牙齿动摇，早泄梦遗，足跟疼痛，消渴及小儿囟门不合等。

【现代应用】小儿先天不足、发育迟缓、更年期综合征、慢性肾炎、肾病综合征、过敏性鼻炎、慢性喉咽炎、慢性疲劳综合征。需注意的是，脾胃不好，食少泄泻之人慎用。

知柏地黄丸

在六味地黄丸的基础上增加了知母、黄柏两味药，出自明代医家吴昆所著《医方考》。

【组成】知母、黄柏、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】滋阴降火。

【适应症】头目昏眩、虚火牙痛、盗汗颧红、五心烦热、腰膝酸痛、血淋尿痛、咽干口燥、耳鸣遗精、小便短赤等。

【现代应用】甲状腺结节、慢性肾炎、慢性肾功能不全、肾结核、慢性肾盂肾炎、甲亢、更年期综合征、功能性子宫出血、老年干燥综合征等。

杞菊地黄丸

是六味地黄丸增加了枸杞、菊花而成，本方出自《麻疹全书》。

【组成】枸杞子、菊花、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】滋肾养肝明目。

【适应症】两目昏花、视物模糊、眼睛干涩等。

【现代应用】干眼症、老花眼、近视眼、视疲劳、视力下降、中心性视网膜炎、慢性青光眼、轻度白内障、视神经萎缩、视神经乳头炎、糖尿病视网膜病变等各种眼科疾病。

需要注意的是治疗眼病最好连续服药半年，才会有明显疗效。

麦味地黄丸

又名八仙长寿丸，是六味地黄丸加麦冬、五味子而成，出自明代医家彭用光撰写的医书《体仁汇编》。

【组成】麦冬、五味子、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】滋补肺肾。

【适应症】虚烦劳热、咳嗽咯血、潮热盗汗，咽干口渴。

【现代应用】肺结核、变异性哮喘、支气管哮喘、肺心病、慢性支气管炎、慢性咽炎、糖尿病等，对治疗肺肾阴虚所致的久咳不愈、咯血有较好疗效。

桂附地黄丸

是六味地黄丸加温阳药肉桂、附子而成，又名肾气丸或金贵肾气丸，具有阴阳兼顾，温补肾阳之功。

【组成】肉桂、附子、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】温补肾阳。

【适应症】腰膝冷痛、畏寒肢冷、肢体浮肿、小便不利、大便溏薄、痰饮喘咳、消渴等。

【现代应用】糖尿病、甲状腺功能低下、慢性肾炎、肾上腺皮质功能减退、慢性支气管哮喘、前列腺肥大、阳痿早泄、性功能障碍、不育症、不孕症等。

注意本方含有温燥之性较强的肉桂、附子，具有口干咽燥、心烦气急、便干尿黄的患者不适用。

归芍地黄丸

此方在六味地黄丸基础上增加的当归和白芍具有很好的养血活血、调经止痛的作用，是妇科病常用方。

【组成】当归、白芍、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。

【功用】滋肝肾、补阴血、清虚热。

【适应症】神疲乏力、头晕目眩、耳鸣咽干、午后潮热、腰腿酸痛、足跟疼痛等。

【现代应用】月经不调、闭经、崩漏、逆经、经前期紧张综合征、子宫腺肌症。

以上各类地黄丸请在医生指导下服用，切忌擅自乱用，以免错服耽误病情。