严格保质期管理，让散装熟食放心安全

俗称“三小”的小作坊、小餐饮、小摊贩，分布广、数量多，想要全面、常态地监管需要很高的执法成本，这是全国范围内的共性问题。因此，如何更好地落实政策、达到监管效果，需要在实践中不断积累经验、创新方式方法。本文以小作坊制售的散装熟食的保质期为例探讨“三小”治理良方。

加贴安全时效标签

小作坊生产经营的散装熟食，主要是凭经验和感觉界定保质期。在核查处置这类案件时，由于不能明确产品是否在保质期内销售，给案件定性带来一定困难。如果不明示售卖时限，一旦发生问题，也会影响消费者维权。

另外，散装熟食属于快速消费品，消费者购买后会很快食用，经营者也很少记录台账，因此，难以计算销量。而从小作坊抽检的散装熟食样品，抽检时间和接收时间周期较长，且样品经过一定时间贮存后，检测出的指标是否具有参考价值也有待商榷，因此，即使抽检发现问题，也很难处置。

经验表明，熟食制品存放于5℃~60℃之间，会迅速滋生细菌，并有可能在4小时以后达到危险水平。然而，即使是在4小时之内食用熟食制品，也并不意味着绝对安全。如食物未煮熟、烹饪用具受细菌污染以及熟食与生食接触等，都可能导致食物中亚硝酸盐等指标升高而引发食物中毒。因此，建议所有熟食加工经营者加贴安全时效标签。

兼顾地区季节差异

新《食品安全法》第54条规定，食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容；第68条规定，食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

而现状是，现制现售的散装熟食，并没有规范的包装，贮存条件难以达标。为了能当天售卖，很多小作坊都是在销售的前一天晚上加工，贮存时间和温度等因素没有具体的参考指标；且剩余产品与新生产加工的产品是否混在一起也难以控制。

目前，我国相关法规鲜有对自制熟食保质期的硬性规定，而“不得超过当日”“尽量”“尽快”食用等字词，本身就模糊不科学，让执法人员在实际操作中很难把握。

同时，在保证质量安全的前提下，对自制熟食的保质期，既要考虑不同种类熟食的时间性要求，又要兼顾地区和季节差异。

进驻园区统一管理

从某种程度上说，小作坊“先天不足”，本来就在市场竞争中处于弱势地位。如从生产经营类别上予以限制，意味着相关从业者要么压缩生存空间，依规定生产被许可的食品；要么转行退出。

公允地说，小作坊不是假冒伪劣的代名词，作为一种合理合法的存在，它们的合法权益也应受到法律保护。因此，在抓好监管的同时，不妨用配套措施引导和扶持其“转型升级”。如采取“政府主导、统一规划、部门协管、企业投入”的方式推进食品生产加工小作坊园区建设。严格按照相关标准，打造科学化、标准化园区；建立食品安全电子监控平台，对园区食品生产加工过程全程监管；成立食品快速检测室，对进厂原料、生产环节及出厂产品进行快速抽检和检测；设立实验室、检验室，配备专业检验人员，对产品的理化指标、农药兽药残留、重金属及食品添加剂等项目进行安全检测；园区全面采用食品安全溯源系统，消费者可通过扫描二维码了解产品所有信息，包括原材料种类、物流渠道、检测报告等。

考虑到小作坊的资金状况，政府首先要给入园企业优惠政策。通过集约化生产，降低生产成本。其次是形成品牌效应。为入园企业统一提供园区品牌，打造食品安全名优产品，通过媒体宣传报道、举办展销会，提高品牌知名度和认可度，带动产品销售，提高经济效益。再就是搭建销售网络。园区可与各大中型超市、农贸市场进行合作洽谈，健全销售网络，实现批零无缝对接。通过政策、技术帮扶，促使小作坊不断提高水平，向着企业的方向“升级”。

规范食品小作坊影响深远，我们期待监管发力，也希望相关政策标准“攻坚克难”，用心构筑起食品药品安全防线。