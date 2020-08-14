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冰块有没有保质期

华南农业大学食品学院教授 赵力超  陈柏燕

2020年08月14日08:27 来源：人民网-生命时报

炎热的天气里，一杯冰冰凉凉的冷饮是很多人快乐的源泉，尤其是带有冰块的饮料，能让冰凉的感觉保持更长时间。很多人好奇，冰块营养成分单一，是否也像其他食品一样有保质期呢？

这种可以加入到水或饮料中的冰块叫食用冰，在商务部SB/T 10017—2008《冷冻饮品 食用冰行业标准》中规定，食用冰是以饮用水为原料，经灭菌、注模、冻结、脱模、包装等工艺制成的冷冻饮品。因为冰块的保存与环境中的微生物、温度等因素紧密相关，所以该标准中并没有明确规定食用冰的保质期。但有研究表明，如果企业能够严格按照生产标准进行生产和储存，那么食用冰可以保存6~10个月。食用冰一旦从厂家销售，保质期就和运输冷链以及下游商家的贮存条件紧密联系在一起了。运输过程中，要确保冰没有发生反复冻融现象。到了下游商家，要尽量立刻使用，如果一次性用不完，应贮存在≤-12℃ 的专用冷库内，并且冷库应定期清扫、消毒，以免冰块被污染。

如果在家自制冰块，最好用烧开的水，密封放凉后放入冰箱冷冻层，这样的水不含有致病菌，在合适的条件下，可以长期存放。储存时要注意远离其他食物，避免交叉污染，并且不要反复冻融，尽快用完。

(责编：许心怡、崔元苑)


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