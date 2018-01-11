2018最佳饮食排名 看看吃啥最健康

新的一年开盘不久，你是否已经为自己的健康饮食做规划了呢？还没有仔细考虑的也不用担心，《美国新闻与世界报道》杂志为大家搜集了40种不同的饮食计划，并进行了排名。当然，能上榜的必须具备以下几条优势：首先是好操作，一顿饭要准备一下午，估计大家也不乐意做；其次是对减重的影响，短期或者长期的效果都计算在内；再次是安全营养，这就排除了一些看上去能迅速瘦身，实则毁身体的减肥法；最后要看它是否有助于预防糖尿病和心脏病，毕竟二位也算是当代人的两大“劲敌”了。以下就是挤进榜单的佼佼者了。

No.1 得舒饮食法（DASH diet）

推荐指数：4.1 操作指数：3.4

防糖尿病指数：3.5（满分5分）

得舒饮食法已经连续8年被评为最佳饮食方法了，DASH是“终止高血压膳食疗法”的英文缩写，它作为非药物治疗高血压的方法越来越受到重视。该饮食法包括食用蔬菜、水果、全谷物，并将每天的钠摄入量降低至2.3克以下。得舒饮食法对于各种人群都适用，你只要知道应该多吃什么，同时限制饱和脂肪含量高的食物，如肥肉、全脂乳制品、热带油脂、含糖饮料以及最重要的盐即可。同时，得舒饮食也可以有效预防和控制糖尿病。

同No.1 地中海饮食（Mediterranean diet）

推荐指数：4.1 操作指数：3.6

防糖尿病指数：3.7

地中海饮食的重点是水果、蔬菜、橄榄油、鱼类、全谷物以及其他健康食品。研究表明，地中海饮食能够降低患心脏病和乳腺癌的风险，另有研究表明它也有益于认知能力。评审认为该饮食是40个候选者中最佳的以植物为基础的饮食。另外，地中海饮食也能有效预防和控制糖尿病，一些研究表明，遵循地中海饮食的糖尿病患者的糖化血红蛋白水平有所改善。而且它比较易操作，上手难度最小。

No.2 弹性素食饮食（Flexitarian diet）

推荐指数：4 操作指数：3.5

防糖尿病指数：3.4

弹性素食饮食由注册营养师道恩·杰克逊·布拉特纳创立，对于那些对素食感兴趣，但又不想完全放弃肉类的人来说非常适合。它提倡人们尝试“新型肉类”，例如富含蛋白质的豆腐、豆类、坚果和鸡蛋。而且，即使对“传统肉类”馋了，也可以照吃不误，专家认为这种饮食方法不仅个人可以参照，对一大家子人也同样适用。另外，弹性素食饮食法主要提倡增加而不是排除可选择的食物。正如它名字中的“弹性”二字，这种灵活的方式让人更容易坚持。

No.3 体重观察饮食法（Weight Watchers diet）

推荐指数：3.9 操作指数：3.5

防糖尿病指数：3.4

体重观察饮食法是指，食物和饮料都各有自己的营养分值，总分之和越低越好，饱和脂肪及糖分含量越高，分值越高；蛋白质含量越高，分值越低。因此即使同是380卡路里，鸡肉沙拉三明治比龙虾浓汤更值得选择。该饮食法今年做了调整，将鸡蛋归为了“零分”的食物，与豆类以及50种鱼类的分值相同。值得注意的是，这种饮食法在减肥作用中拔得头筹，控制了体重对预防糖尿病也有积极效果。

No.4 健脑饮食法（MIND diet）

推荐指数：3.8 操作指数：3.3

防糖尿病指数：3.3

健脑饮食法重点在于对大脑有益，特别关注声称能预防阿尔兹海默症等神经疾病的食物。该饮食法是地中海饮食和DASH饮食的混合版本，浆果、橄榄油、坚果和深色绿叶蔬菜是它的主角。尽管健脑饮食法的主要关注点是大脑健康，它在预防糖尿病也有不错的效果。这种方法是比较容易遵循的，不过也有专家提出只起到保健的作用，因为还没发现有人因为“戒掉”蛋糕推迟了阿尔兹海默症发病。

同No.4 TLC饮食

推荐指数：3.8 操作指数：2.8

防糖尿病指数：3

TLC饮食是由美国国立卫生研究院的国家胆固醇教育项目创建的，旨在整体改善代谢状况，关键是大幅减少脂肪，尤其是饱和脂肪的摄入。它强调避免吃带皮的鸡肉、黄油和奶酪等食物，多吃水果、蔬菜、无皮鸡肉、鱼类和低脂奶制品。TLC饮食法非常有益于促进心血管健康，可以用于预防和治疗心脏病。

同No.4 容积式饮食法（Volumetrics diet）

推荐指数：3.8 操作指数：3

防糖尿病指数：3.4

容积式饮食法由宾夕法尼亚州立大学营养学教授芭芭拉·罗尔斯提出，这种方法根据能量密度将食物分类，一些食物的能量密度比其他食物低，于是每克含有的卡路里就更低了。所以你不用管住嘴就能少摄入热量，还能有饱腹感。相比高密度食物，例如比萨、饼干和黄油，这种饮食法更推荐低密度食物，例如汤和富含水分的蔬菜。专家认为，容积式饮食法可有效预防糖尿病，一些研究发现，这种饮食有助于降低空腹胰岛素水平，能预防慢性病。该饮食法比较有弹性，它允许我们临时“放纵”一下，比如可以下馆子搓一顿，所以专家认为它更容易遵循。