骨质疏松，一摔就折！年过半百要注意"骨松"的蛛丝马迹

你会不会近来爬楼梯时发现膝关节酸软无力、走路久一点就腰酸背痛，甚至有时睡觉还会抽筋？如果你年过五十，出现上述情形，这提示你可能患上骨质疏松症。广东省人民医院骨质疏松防治中心主任吴文指出，骨质疏松对于老年人而言，会在悄无声息中来到而不为人知，一旦病情严重时，有的人大声咳嗽也会骨折，有的人摔一跤就会断手断脚。因此，除了在年轻的时候就积极预防，一旦出现身体不适，更需要发现及早积极用药治疗。

骨质疏松，一摔就折

79岁的许大妈长得又高又壮，一直觉得自己身体还不错，但有一天她睡觉时起来小便，一不小心翻身时跌倒在床边。当时只是感觉胸部有点痛，忍一忍直到第二天到医院检查，发现肘骨、胸部发生骨折。医生说，许大妈年长，早有骨质疏松，所以容易骨脆脆，一摔就折。

吴文主任介绍，“资料显示，我国60岁以上的女性每3人中就有1例。由于更年期的原因，女性的发病率约为男性的4倍。骨质疏松容易造成骨折，骨折是最常见和最严重的并发症，而老年人一旦骨折，生活质量会大受影响。

蛛丝马迹：弯腰驼背和变矮

那么，骨质疏松有什么表现呢？吴文说，骨质疏松没有出现骨折前，仔细留意的话，可以发现蛛丝马迹，吴文指出，当您有下列症状，应立刻到医院检查——

1、开步走或身体移动时，腰部感到疼痛。这些是由于血液中钙离子下降的结果。

2、初期背部或腰部感觉无力、疼痛，渐渐地成为慢性痛楚，偶尔会突发剧痛。

3、驼背，背部渐渐弯曲。

4、随着年纪增加，人会变矮。