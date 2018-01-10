给老人的情绪做体检 能早期发现老年性痴呆

阿尔茨海默病，又称老年性痴呆，为显著认知功能障碍，是一种以隐匿起病和进行性认知功能损害为特征的神经变性疾病。调查显示：中国65+岁阿尔茨海默病患病率为4.8%，80岁以上增加到近30%，中国阿尔茨海默病患者约600万，占全球25%，到目前为止阿尔茨海默病已成为全球死亡率排名第四的疾病。

广州医科大学附属第三医院精神医学科主任医师周伯荣表示，老年人情绪的变化是可以早期发现痴呆的症状——

●性格改变

老人表现为容易怀旧，容易自得其乐、幼稚行为、焦虑不安、忧郁消极、无动于衷、勃然大怒、易哭易笑、不能自制。这些症状或多或少在早期阿尔茨海默病患者中出现。在疾病演进中逐渐变成淡漠及迟钝，有时情感失去控制能力，变得浮浅而多变。

原本爽朗性格的人:变得不开心、沉闷、呆板，没有什么表情，经常坐在那里不出声，不愿意跟别人交往，遇事变得斤斤计较、待人疑心重重。

精明强干的人：可能会因为小小麻烦就焦躁不安,甚至恐惧和脆弱。

原来热情好客的人：变得不爱搭理人、冷言冷语。

原来讲究整洁干净的人：变得衣冠不够整洁、东西随意乱放等。

●情绪异常

最常见的情绪障碍为抑郁情绪。这种情绪具体表现为呆滞、退缩、食欲减退、心烦、睡眠障碍、疲倦等。周伯荣介绍，以抑郁症状为首发的阿尔茨海默病比例约为1/3，对待这种情况下的老人，家人要耐心倾听病人的叙述，不要强迫病人做不情愿的事，要鼓励他们参加运动，重新从事适当工作，积极认知功能训练等。

如果我们发现老人性格变得喜怒无常、情绪变化很大的时候，家人一定要格外重视，及时就医查看、及时采取应对措施。

●记忆下降

周伯荣解释，老人的记忆下降主要表示在前瞻性工作记忆、视觉空间记忆能力下降。比如，指令明天上午9时如果下雨，记得把阳台的花盆搬进屋子，这是一个前瞻性记忆测试，但往往痴呆患者搞不清楚时间。

视觉空间记忆，比如说房间里的杯子记得放在哪里吗？患者对空间观察和记忆没有概念。简单说，这两种记忆是日常脑力劳动和工作中必须具备的高级脑力活动的记忆能力，常常在阿尔茨海默病的早期或超早期就出现。