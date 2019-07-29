莫让“记忆”付水流 有些老年痴呆可逆转

中国疾病预防控制中心最新发表于《柳叶刀》杂志上的重磅研究指出，痴呆症已经是位列中风、缺血性心脏病、慢性阻塞性肺病、肺癌之后的第五大致死疾病。很多人认为，目前还没有药物和办法能彻底逆转痴呆症病情，其实不然，我们平常说的老年痴呆症一般是指阿尔茨海默病，它只占所有痴呆类型的60%~70%，这种类型是不可逆的。但临床中还有一些痴呆类型可以通过治疗逆转病情，甚至是可以治愈的。下面我就介绍一下我们记忆门诊的几个痴呆症成功治疗案例。

案例1

突然痴呆的自身免疫性脑炎

续老先生在四个月前开始出现记忆力减退，记不起熟人名字，有时说话前言不搭后语，夜间睡觉老做噩梦，睡梦中大喊大叫，偶尔还会有幻觉，总听到有人和他说话（其实没有）。2个月前，记忆力减退明显加重，有一次，甚至不认识自己的大哥，有时拿起一个盒子就当手机来打电话；到了深夜，不睡觉到处走动，翻箱倒柜找东西，第二天又不能回忆前一夜发生的事情。他的老伴带他辗转去了市里很多知名医院，做了很多检查，按照老年性痴呆常规用药治疗，效果均不太理想。家属也以为患者是普通的老年性痴呆，准备放弃治疗。

一天夜里，患者在睡梦中突然出现了一次较为严重的抽搐发作，送到附近的医院急诊科抢救了一夜，病情才缓解，随后来到我院老年认知障碍诊疗中心精神心理一科住院治疗。

住院后，经详细问诊和系统检查，我们发现患者除了有明显记忆力减退、语言理解表达能力下降、情绪不稳、烦躁不安、视幻觉症状之外，还有几个被忽略的细节：患者发病前一周有感冒病史；且从一开始老人就有右侧口角和右上肢规律性的抽动，每天发作有数十次之多，每次也就几秒到数十秒。入院的血液化验显示，患者存在严重的低钠血症。我们立即组织了全科医生会诊，经查阅资料怀疑病人患的是一种少见的痴呆类型——边缘性脑炎。给病人做了腰椎穿刺术抽取脑脊液检测和脑PET检查，提示患者确实为抗LGI-1抗体相关自身免疫性脑炎。

我们按照最新的治疗指南给予患者激素冲击疗法和抗癫痫药物治疗，配合认知康复和音乐疗法，患者的病情逐渐得到控制。十几天后不仅不再有癫痫发作，语言和记忆力也慢慢改善，情绪逐渐平稳，2个月后复测记忆力和精神行为量表，发现患者已基本恢复到正常状态，复查脑脊液也发现LGI-1抗体转阴，达到了临床基本治愈的标准。

抗LGI-1抗体相关自身免疫性脑炎临床上发病较少，属于快速进展性痴呆的一种发病类型，必须做腰椎穿刺抽取脑脊液做神经免疫性检测和脑PET等检查才能确诊，临床中容易漏诊和误诊，至今在国内医学杂志上报道较少。它属于自身免疫性脑炎的一个亚型，这一大类疾病可以有以下症状：1.三个月之内快速起病的记忆力减退、癫痫发作、精神行为症状。2.发病前可有发热和头痛等。3.少数患者合并有肿瘤，例如胸腺瘤。本病诊断明确后治疗效果和临床预后较好。

案例2

手术能治的脑积水性痴呆

王大爷今年83岁了，近几年家人发现老人记忆力逐渐变差，有时说话颠三倒四，老说头晕、白天爱睡觉，最近又出现走路不稳的情况，走路跌跌撞撞，摔倒了好几次，有时还尿裤子。在门诊医生给老人做了系统查体，并做了脑核磁共振检查，确诊老人患的是正常颅压性脑积水，一种可以导致痴呆症的疾病，遂建议病人行脑室腹腔分流手术（VPS），术后7天患者又回到认知障碍诊疗中心住院，经过康复功能训练等非药物治疗，记忆力减退及行走不稳症状得到了明显改善。

本案例是一个典型的脑积水性痴呆类型，表现可以有记忆力下降、步态障碍、尿失禁及头晕、头痛等症状，尽早做分流手术配合康复手段治疗效果较好。脑积水性痴呆的发生率并不低，日本曾报道在65岁以上的老年人群中发病率大约为1.1%，所以我们说的脑子“进水”了，对于有些老年人可不是玩笑话，可能是脑子真的进水了，时间长了不做手术引流等治疗，病情可能就无法逆转了。

案例3

不易鉴别的抑郁症假性痴呆

孟女士只有60岁出头，记忆力减退却两年多了，对什么事情都提不起兴趣，情绪低落，常常心慌、气短、腹胀，担心有人要害她，各种检查都没有问题，来记忆门诊检查后，医生诊断为“抑郁症假性痴呆”，给予抗抑郁药物治疗数月后症状明显改善。

抑郁症假性痴呆临床中很难和真正痴呆鉴别，精神科医生形象地用“如果两个痴呆患者都不做饭，真痴呆是不会做饭了，而假性痴呆是会做而不想做”来描述二者的区别。研究证实，抑郁症是痴呆发生的独立危险因素，不及时治疗很容易发展为真正痴呆。

除以上几种情况外还有一些因素导致的痴呆可以通过及时治疗逆转病情，如叶酸和维生素B12缺乏、脑部良性肿瘤、营养不良等，因此在日常照护老年人时，如发现出现记忆力减退或者精神异常，一定要认真排查记忆力下降的病因，而不要一股脑地归为阿尔茨海默病，免得贻误治疗的最佳时机。