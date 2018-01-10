心脏不好有九个表现 这七种胸痛易误当心脏病

编者按：一提到心脏病，很多人首先想到的就是胸痛。但，是不是所有的胸痛就是心脏病呢？心脏不好的都有哪些表现？哪些食物最“伤心”？这里，小编就跟大家聊聊心脏养生的那些事儿。

【留意】

心脏不好的九个表现

心脏负荷加重或肌肉损伤时，其泵血功能降低，输出血量不能满足器官及组织需要，同时它们中的血液也不能顺利回流到心脏，这种状态称为心力衰竭，简称“心衰”。如果出现以下一些症状，可能表明心功能受损。

第一，一躺下就气短。患者平卧几分钟后出现气短，坐起后才可稍微缓解。

第二，胸口沉重如有大石。就是平常所说的“胸闷”，若排除情绪因素及其他脏器如呼吸系统功能改变，此时应考虑患者可能存在心肌缺血。

第三，衣服和鞋子突然变紧。衣服、鞋子变紧，不少人第一反应可能是自己胖了，但对心脏疾病患者来说，可能提示心功能受损。

第四，食欲不振。心脏功能受损的患者除了有食欲不振的表现，还可能出现腹胀、恶心呕吐、便秘、上腹痛等症状，多是由于右心功能衰竭，胃肠道淤血引起。

第五，头昏头晕。伴随血压明显偏低的头晕头昏，可能是心功能受损等所致，严重者还可能出现晕厥、心源性休克等危及生命的情况。

第六，焦虑不安。正常人焦虑不安大多与情绪有关，而有人在情绪稳定时仍觉心悸、心慌、坐立不安，这要考虑是否存在心脏疾病。

第七，咳嗽不止。一些人没有发烧等其他类似感冒症状，唯独咳嗽不止，夜间多于晚上，平卧时比坐起时明显，此时要警惕是否心功能受到损伤。

第八，容易疲劳或终日乏力。很多心脏病患者起病便是以乏力或易疲劳开始，多是由于左心功能受损，心排出量降低，不能满足外周组织灌注所致。

第九，少尿且下肢浮肿。心脏功能受损会导致肾脏血流不足或体静脉压力过高，常出现少尿及下肢浮肿等。 【详细】

【误区】

七种胸痛易误当心脏病

1.烧心。大多数人都会体验到偶尔的胃酸反流，并不需要特别注意，但如果每周发作超过2次，很可能是胃食管反流病的征兆。

2.肌肉劳损。普通人很难辨别心脏病发作和胸肌拉伤引起的胸痛差异，那就记住一点：如果按压胸膛疼痛感加强，那很可能是肌肉损伤，而非心脏问题。

3.肋软骨炎。病人胸壁通常有压力感，类似于肌肉拉伤。如果确诊为肋软骨炎，痛感在几天或数周内即可消失，非处方止疼药就能缓解症状。

4.带状疱疹。带状疱疹最初的症状包括瘙痒和皮肤灼烧感，如果感染区域在胸部上方，极易被误认为心脏病发作。但实际上，几天后皮疹和水泡就会相继出现。

5.心包炎。如果你前几天有过病毒感染，半夜因胸部刺痛醒来，那么你很可能得了心包炎。

6.胰腺炎。腹腔的其他严重疾病也可能导致胸部剧痛，如急性胰腺炎。胰腺处于胃的后面，胰腺炎引发的强烈腹痛可以辐射到胸部，通常是深层次的剧痛。

7.惊恐发作。惊恐发作的表现有时会跟心脏病发作很像，甚至有一种濒死感。除了胸痛外，惊恐发作的症状还包括心脏狂跳、大汗、发抖、恶心、眩晕等。 【详细】

【前沿】

新发现：为何糖尿病人更易患心脏病

糖尿病患者更易患心脏病的事实虽已广为人知，但科学家一直没能找出相关原因及干预办法。美国一项新研究发现，一种名为IRS－1的蛋白质可能起着关键作用，这有助找到治疗相关疾病的新方法。

美国北卡罗来纳大学医学院的研究人员在学术刊物《生物化学杂志》新一期上报告说，他们发现如果体内的IRS－1蛋白质含量太少，就会引起血管平滑肌细胞的异常变化，导致血管壁内出现沉积斑块，也就是通常所说的动脉硬化，从而增加心脏病、中风以及其他类型心血管疾病的发病风险。 【详细】

【注意事项】

7种“伤心”食物要少吃

1.餐馆的汤。一碗酸辣汤含7980毫克钠，相当于人们每天钠推荐摄入量的4倍，长期喝很可能堵塞动脉。如果你希望享受美味的汤，还是自己在家做为好。

2.番茄沙司。半杯普通的番茄沙司含有830毫克钠。如果你打算吃番茄沙司，一定要仔细看食品标签，选择钠含量低的品类。

3.牛肉干。牛肉干是大家十分喜爱的零食，它不含精制谷物，而且含有大量蛋白质，但钠含量高也不容忽视。这对高血压患者和希望保持心脏健康的人可不是好事。

4.冰激凌。健康成年人每日胆固醇摄入量不应超过300毫克。一杯普通的原味冰激凌就含有130毫克的胆固醇，更不用说其他奶油含量更高的冰激凌了，加上饮食中的肉类等，吃一个冰激凌很容易导致胆固醇超标。

5.炸鸡。烤鸡胸肉是一种优质蛋白质，但如果连皮放到油锅里炸，营养成分就会发生改变。一份113克重的带皮炸鸡胸肉所含的胆固醇相当于11条铁板培根肉。

6.炸薯条。它含有大量碳水化合物，易引发血糖波动；还含有大量脂肪和盐，经常食用还容易造成肥胖，对心脏健康来说，可谓是“三面夹击”。

7.熏肉和香肠。很多加工肉制品都含有亚硝酸盐，这种防腐剂会扰乱人体处理糖的能力，从而增加患糖尿病的风险。更糟糕的是，加工肉制品中含有大量钠，是引发高血压的一个已知风险因素。 【详细】

冠心病患者记个一二三四五

一检：可以做一些简单的自我检查，比如血压可以自己监测，体重指数也可以自己监测，如果有糖尿病，最好是家中备有血糖仪，自己监测血糖，还有心电图社区医院也可以做。关键是要知道自己哪方面做得比较好，哪方面不好，及时调整。

二管：管住嘴，饮食总的原则是四低二高，低盐、低糖、低脂、低热量、高维生素、高纤维素，往往健康的食物不太好吃。

三动：运动千万别过，比如现在冬季的早晨，运动的强度以不感觉疲劳为宜，简单的计算方法是170减去年龄，运动后达到这样一个心率就是健康的范围。

四服：坚持服用降压、降脂、降糖药物，大家记住如果血压降10毫米汞柱，冠心病的风险就会减少1/6，而卒中的风险会减少1/3;胆固醇每减少1%，冠心病危险降低2%到3%。此外，更重要的是坚持服用阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药，因为血小板是血栓形成最重要的环节，能堵塞血管，引发心脑血管意外。

五查：一定要按医生叮嘱定期、定点复查，最好是到了解你病情的医院和医生那里复查。如果出现如胸闷、胸痛、气短等症状，应立即坐下或平躺，含服硝酸甘油，不缓解赶紧拨打120。 【详细】