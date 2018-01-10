隐形冠心病爱搞“突袭” 六成冠心病人发病前没症状

放假了赶紧放松一下，通宵派对、喝酒唱K……你的节日是这样过的吗？还是要节制一下为妙，小心过度劳累“小心脏”受不了。记者从南方医科大学附属第三医院获悉，该院心内科在元旦假期三天中，连续接诊了六位狂欢过度的急性心肌梗死患者，其中四位发病前没有任何胸闷、胸痛等典型冠心病症状。医生表示，六成以上的冠心病人做普通心电图没有异常，日常生活中也没有明显症状。很多人因为没有症状，并不知道自己已经患病，节假日期间很容易劳累过度、情绪激动、暴饮暴食……这些都能让隐性冠心病“现形”，严重的可致心梗、中风甚至猝死。

隐形冠心病爱搞“突袭”

50岁的何先生是转业军人，目前在广州一家企业做管理人员，在部队练出的好身板一直让他引以为傲。元旦当晚8时，何先生在超市买东西回家，提着一大包东西爬楼梯刚来到三楼自家门口，突然感觉胸口一阵绞痛，接着身上开始冒冷汗，想吐，家人连忙将他送到南医三院。检查发现，他患有高血压、冠心病，剧烈的胸痛正是突发心梗的信号。经过急诊介入支架手术，打通血管的何先生才转危为安。

1月1日晚上，正在家里看元旦晚会的老赵隐隐感到背痛，以为是久坐了颈椎病发了，也没有在意。看到精彩之处，老赵大笑了几声，紧接着捂着胸口大叫一声，晕倒在沙发上。他被送到南医三院，一检查，发现心脏供血“主干道”堵塞已达90%。医生为其植入一枚支架，将堵塞的血管打通。

“这是隐形心脏病在作祟。”南医三院心内科周滔主任介绍，人体有很强的代偿能力，心脏血管的狭窄程度在75%以下时，有相当一部分人不会出现胸痛、胸闷等症状。尤其是老年人和糖尿病人，神经反应不敏感，对心肌缺血感觉迟钝，也不会有心绞痛症状。

周滔指出，很多人因为没有症状，并不知道自己已经患病。节假日期间很容易劳累过度、情绪激动、暴饮暴食，这些都是诱发心肌梗死的罪魁祸首。加上遇上冷空气，血管受到寒冷刺激急剧收缩，容易触发冠状血管斑块破裂。

青壮年急性心梗更危险

如今，心梗年轻化趋势很明显，而且年轻人心梗更容易猝死。老年人心脏已经出现侧支循环，发生紧急情况时心脏具有一定的代偿能力，能保证部分供血；而年轻人的心脏则没有这个能力，一旦发病，极易导致缺血性心肌梗死。有研究显示，25到40岁的心梗病人，死亡率高达70%。

当出现持续熬夜、过度疲劳、嗜烟酗酒、饮食不节等情况时，人的血管会持续痉挛收缩、血液黏度增加、局部形成血栓，最终导致突然出现血管闭塞、心肌梗死。因此，医学界重新审视了心肌梗死的传统年龄限制，要求提高对中青年心肌梗死发病的警惕性。

需要注意的是，年轻人一旦发生心梗往往会比老年人更危重，甚至发生猝死的几率比老年人更高，通常起病急骤、症状凶险。年轻人一般认为自己身体健康，即便出现不适也容易被忽视，延迟就医，从而错过急救的最佳时机。

高危人群每年做一次心脏体检

周滔提醒广大市民，高血压、高血脂、糖尿病、吸烟等都是引起冠心病的高危因素。平常压力大，常出现不明原因的疲劳等亚健康状态或有可疑异位疼痛症状的中老年人应高度警惕。这类人群最好每年做一次心脏体检，让“隐形冠心病”早日现形，并通过改善生活方式、药物或支架治疗、心脏康复运动等方式，控制甚至逆转病变进展，降低意外发生的风险。（全媒体记者周洁莹 通讯员何婷）