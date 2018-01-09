预防流感 这些人群要吃抗病毒药！

人民网北京1月9日电 （记者崔元苑）又到了流感高发季，想不中招，吃点抗病毒药来预防？在9日召开的国家卫生计生委例行新闻发布会上，北京地坛医院感染科主任医师李兴旺对流感预防用药提出了自己的建议。

李兴旺说，一般不太主张预防用药，但是对于高危人群，比如老年人，尤其是有基础疾病的老年人、孕妇，如果家里有流感患者，无法避免密切接触，建议他们服用抗病毒药物来进行预防。再比如，有些高龄老人，流感本身不重，但是得流感后把原来的心脏病、肺病加重了，这类人群建议服用抗流感病毒药物作为预防用药。

小贴士：

流感和普通感冒的区别：普通感冒一般体温是37度多，不超过38度，甚至有的人不发烧，只是着凉了或者比较累，觉得不舒服，流清鼻涕，打喷嚏。如果没有高热，也不觉得肌肉酸痛，在家喝点姜糖水，喝点中成药，多休息就可康复。

流感的表现则是莫名发高烧、头疼，有的咳嗽、嗓子疼、全身酸疼、关节疼，有上述这些症状的患者应该马上就医，及时吃抗病毒药，两天以内是最佳治疗时间。