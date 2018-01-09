国家卫计委：流感抗病毒药产量充足 将开启临时采购通道保供应

人民网北京1月9日电 （记者 杨迪）又到流感高发季，想吃点抗病毒药来预防，药不好买怎么办？对此，国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉回应称，我国普通流感治疗药物均已实现国产化，达菲、奥司他韦等抗病毒药物的产量都很充足。下一步将为医疗机构开启临时采购通道，确保及时供应，不影响患者获得药品。

焦雅辉是在9日举行的国家卫生计生委例行新闻发布会上作出的上述表示。他指出，从流感的诊疗方案来讲，历年流感的诊疗方案都是强调抗病毒药物要早期使用，特别是在出现症状后的48小时之内口服奥司他韦，效果是非常好的。

“现在，我国对普通流感治疗药物的生产供应保障都很充足，包括达菲、奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦等，都已经实现国产化。”焦雅辉称，因为现在是流感高峰期，可能存在一些医院有开不到药的问题，国家卫生计生委已经注意到了这个情况。

对此，国家卫生计生委准备将保障抗病毒药物的及时使用作为一项重点工作，要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，及时采购流感抗病毒药物；要求各地卫生计生委为医疗机构开启临时采购通道，保证医疗机构药品供应，不能够以任何理由来影响患者对药品的获得。国家卫生计生委还将加强后续措施落实情况的跟踪。