官方回应流感高发：几种病毒合并感染 现有抗病毒药依然有效

人民网北京1月9日电 （记者崔元苑）入冬以来，全国多地呈现流感高发态势。今冬流感发病有什么特点？如何应对流感高发？以前的抗病毒药还管用吗？打疫苗还有没有用？在9日召开的国家卫生计生委2018年首场例行新闻发布会上，国家卫生计生委及中国疾病预防控制中心有关负责人针对公众关心的问题进行了解答。

今冬流感为何高发？

系几种流感病毒合并感染

国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉焦雅辉介绍说，今年的流感从临床症状上没什么特异性表现，基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸疼、乏力等流感典型症状。但是，今年有一个和往年不同的特点，就是除了有乙型流感感染的病人以外，还合并了甲型的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。乙型流感患者数量相对多，但是症状比较轻，甲型流感患者数量少一些，但是症状可能会比较重。另外少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染，还有很个别的一些病例，患者发病比较急，易发展成为重症流感。

如何应对流感高发？

统筹调配医疗资源

“目前，医院的儿科、成人门急诊的诊疗压力是比较大的。”焦雅辉指出，针对儿科的就诊高峰，国家卫生计生委在2017年11月就“如何做好高峰时期儿科的诊疗工作”进行了部署，印发了通知。要求各地统筹调配儿科医疗资源，采取措施满足儿科诊疗需求。部分医院把一些经过培训的高年资内科医生来支援门急诊工作，还有一些退休的儿科老专家、老教授，也根据需要开始出诊。2017年12月底，国家卫生计生委召开了“做好冬春季传染病防控”的工作会议，对做好流感等冬春季高发的疾病防控工作进行了专门的部署，并组织了督查。

另外，中国疾病预防控制中心（以下简称“CDC”）加强了流感监测。今年的流感流行趋势和变化都是通过流感监测结果得出来的。CDC密切关注病毒变异以及耐药性情况，及时调整相应的防控策略。目前来看，病毒还没有发生变异，也没有产生新的耐药性，现有的抗病毒药依然有效。

加强健康知识宣教

“还要加强健康知识宣教。”焦雅辉表示，国家卫生计生委官网，健康中国微博、微信，国家CDC网站以及健康教育中心，还有很多医院都印发了流感防控宣教知识。通过健康知识的宣教，让大家提高自我防护意识。

“同时，也要引导大家合理就医和就诊，合理选择就诊医疗机构。针对2017年冬季到2018年冬季流感的特点，国家卫生计生委已经印发了《关于做好2018年流感防治工作的通知》，对各地流感预防、医疗救治等工作提出了明确要求。”焦雅辉称。

打疫苗仍然是预防流感的最好手段

中国疾病预防控制中心副主任冯子健指出，流感是呼吸道传染病，也是接触传播的疾病，预防其实不太容易做到。除了日常勤洗手、戴口罩、通风换气、尽量减少到公共场所活动，减少人员接触等这些非特异性的预防措施，接种疫苗仍然是最好的预防手段。”

“目前的实际情况是，我国流感疫苗的接种率并不高，和需要接种人群相比较，现在接种人群的数量还是太少。”冯子健建议高危人群（儿童、老人、慢性病患者、孕妇）都要接种流感疫苗，避免因为感染流感导致非常严重的疾病和并发症的发生。

关于接种疫苗的最佳时间，冯子健建议最好在每年的8月份以后到11月份完成接种。如果在9月到11份没有完成接种，仍然可以在流行期接种，一直到来年3月份之前，接种疫苗仍然是可以获得保护的。