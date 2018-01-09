“熊猫血”妈妈生二胎溶血风险大增

随着国家二胎政策的到来，越来越多的年轻夫妻把生二胎提到了家庭计划中。ABO血型与丈夫不相同的准妈妈，常常担忧孩子生下来后会发生胎儿（新生儿）溶血病。“熊猫血”的准妈妈更是疑虑重重。那么“熊猫血”妈妈到底能不能生二胎？这首先得了解“熊猫血”相关知识。

“熊猫血”顾名思义即稀有、宝贵的血液种类，是Rh阴性血型的俗称。在我国，Rh阴性血的人大约只占了1%，其余均为Rh阳性血。和ABO血型系统不同，Rh血型是根据血液中是否有D抗原，将血型分为两种。Rh阳性血（Rh+）：自己本身的血液中有D抗原。Rh阴性血（Rh-）：自己本身的血液中没有D抗原。

人体产生的抗原抗体反应是免疫力正常的重要表现。机体会自动识别接触到的各种外界物质。如果识别出来不是自己身体原有的，就会针对这种抗原产生相应抗体，发生抗原抗体反应，并企图把这种外来物消灭掉。所以，Rh阴性血的人身体里没有D抗原。如果他们接触到了D抗原，身体就会产生抗D抗体，发生抗原抗体反应，企图把D抗原消灭掉。

如果孕妇是Rh阴性血，本来她的体内既没有D抗原，也没有D抗体。当她第1次怀孕时，如果胎儿是Rh阳性血，因为孕期胎儿的少部分红细胞可以进入到母体内，这些携带了D抗原的红细胞，就会诱发母亲产生针对性的D抗体。但由于第一胎时产生的抗D抗体很少，故极少发生溶血。如果是第二次怀孕，或者之前流产后再次妊娠，则母体受到抗原的刺激，产生的D抗体增多，进入到胎儿体内会与胎儿红细胞的D抗原发生免疫反应，使胎儿出现溶血症状。并且由于抗原抗体类型和强度的原因，Rh阴性血孕妇因为血型不合产生的问题要大得多，可以造成胎儿贫血、水肿，甚至是死亡。

Rh阴性血的女性可以生二胎。需要强调的是，孕期必须严密监测胎儿的生长情况，对母亲和胎儿必须进行溶血相关检测。应该尽量避免多次妊娠和流产。因为怀孕次数越多，母体致敏症状会越来越严重，会不断增加胎儿溶血的风险。