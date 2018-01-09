肚子一阵阵发紧未必真宫缩

有位准妈妈问我：“宫缩和怀孕期间肚子发胀怎么鉴别呢？”这实际上就是老百姓常说的真假宫缩的问题，今天咱们就来聊聊这个话题。

宫缩其实无所谓真假，在医学上只有无效宫缩的概念。那些假宫缩，其实就是无效宫缩。这种宫缩不会造成流产、早产或者临产分娩。有的宫缩会导致流产、早产或者临产分娩，这就是真宫缩，医生有时把这类宫缩叫作临产宫缩。

怀孕8周以后，随着子宫增大，孕妇会觉得下腹有坠胀感。孕周越大，坠胀感越明显。这种发胀的感觉没有什么诱发的因素，没有时间上的规律性，持续时间不定，没有其他不舒服。这种感觉是子宫增大造成组织牵拉的一种主观感受，不是宫缩。

宫缩的特点是一阵一阵发生的，类似疼痛或者肚子发紧。如果怀孕到了中、后期，有时候能用手摸到肚子一阵阵发硬。这种感觉和因为子宫增大造成的肚子胀明显不一样。

假宫缩的特点是没有规律性，强度不增加。假宫缩可以在怀孕中期以后出现，孕周越大越明显，夜间比较常见，白天少一些。假宫缩虽然也是一阵一阵的，但是没有固定的间隔，规律性不强，好好睡一觉常常就消失了。宫缩的强度不大，一般没有痛感，只有发紧的感觉，并且强度不会逐渐增加。

真宫缩就不同了，其特点就是有规律、渐增强，有时候还伴有见红等现象。真宫缩在怀孕的任何时期都可能出现，在孕早期造成流产，在孕中、后期造成早产和临产。真宫缩一阵接一阵，间隔时间可以从10几分钟逐渐缩短到3分钟左右。强度逐渐增强，一开始只感觉肚子发紧，后来开始有痛感。休息、睡觉不能让宫缩消失。有时候宫缩还伴有破水、见红等先兆临产的征象。

真假宫缩不太好鉴别，这时候可以去医院用一些专门的化验（如胎儿纤维连接蛋白fFN）和B超协助鉴别。简单来说，真假宫缩的鉴别就是看三点：是不是越来越规律，是不是越来越明显，有没有伴随症状。