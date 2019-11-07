产后不压肚子 后果很严重

顺产剖宫产都得压肚子

无论是顺产还是剖宫产术后，新妈妈都会遭受“压肚子”。其实，产科医生和护士压的是子宫底部（就是俗称的宫底）。新妈妈分娩以后，子宫就开始收缩了，有些比较瘦一点的新妈妈可以在肚子上摸到一个硬硬的球状物，那就是产后子宫。如果正常恢复的话，一般10天～14天就可以收缩到盆腔水平，也就是肚子上摸不到的位置了。

产后的第一个6小时，是预防产后出血发生的关键时间段，每隔15分钟～30分钟就要按压宫底，同时观察一下新妈妈产后的各项指标，如心电监护仪上的指标都需要记录。在按压宫底这个动作中，其实产科医生和护士完成了好多评估工作：1.了解子宫收缩的情况：通过触摸子宫底部了解子宫质地、宫底的高度，如果觉得子宫疲软、宫底有升高，就需要进一步处理。2.了解产后恶露的情况：按压宫底以后，同时看一下阴道流血的情况，如果有大血块或者一阵流血比较多，也需要进一步处理。产后从观察室回到病房直到出院前，也会经历几次“压肚子”，但这个时候的新妈妈因为有了心理准备，反而没这么害怕和抵触。

姿势正确能减少疼痛

要学会正确的姿势，才能减少疼痛。例如，建议解过小便以后再压肚子，否则鼓鼓的膀胱会把子宫顶高，影响产科医生和护士的判断，平躺在床上，弯曲膝盖，双脚踩在床上，放轻松就可以。促进子宫早日恢复重点：1.提倡新妈妈产后及早解小便（第一次下床动作要慢慢地）。2.鼓励早接触、早吸吮（哺乳可以促进子宫收缩）。3.在能力所及的情况下多活动（促进子宫收缩和恶露排出）。

“衣食行”巧护理

衣：有些新妈妈在产后急着恢复体型，早早地用上束腹带。事实上，束腹带对重塑曼妙身姿基本没什么用处，而且过早、长期束腹可能会影响到肠蠕动，不利于胃肠道功能恢复。那么为何还让我们买束腹带？因为束腹可以减轻一些伤口牵拉的疼痛感，新妈妈们在下床活动的时候可以用。由于束腹带还有局部固定作用，在外敷药物的时候也可以使用。

食：“医生，我们海鲜能吃吗？”“医生，我们鸽子汤能喝吗？”“医生，我老婆想吃个冰激凌可以吗？”产后关于吃的问题，大家都很关心。剖宫产术后6小时可以开始进食，以清粥、烂面、藕粉等半流质为主，等逐渐排气、排便以后，可以渐渐改成普通饮食。不建议进食人参、桂圆这样的“热性”食物。避免油腻，切忌暴饮暴食。至于水果、海鲜、冰激凌等，只要注意别吃坏肚子，平时做到均衡营养，一般都没有问题。

行：虽然手术以后摆什么pose都很难受，但术后6小时还是鼓励新妈妈多翻身。手术后只要体力允许，也应该尽早下床活动，不仅可以促进肠道蠕动，帮助子宫收缩、恶露排出，预防血栓。等身体恢复得差不多了，可以选择散步、瑜伽等舒缓的运动。

剖宫产后须注意三点

腹部切口：住院期间，产科医生会每天检查伤口愈合的情况，新妈妈回家以后，洗澡、擦身之后注意保持切口清洁和干燥。如果出现红肿热痛，一定不要自己挤压、敷贴，应及时就诊。

恶露情况：剖宫产术后的恶露相对于顺产会稍微少一些，很可能没几天就“干净”了，这是正常现象。如果出现再次恶露量增多、腹痛等情况，要及时来医院。

性爱：经过整个产褥期（产后42天）恢复，产后随访经医生检查，伤口愈合良好，可以恢复性生活。剖宫产术后的新妈妈一定要注意避孕。如果想再要个二孩，建议至少间隔1年半以上。