水与人的生命健康息息相关，对糖友更是如此。饮水不足会导致体内缺水，不能够维持正常的血液循环，影响到呼吸、代谢、排泄等一系列生理活动。

糖友如果血糖控制不佳，过高的血糖会导致渗透性利尿，明显增加小便次数。有的糖友认为尿多是饮水过多所致，为了减少排尿而尽量少喝水，这就大错特错了。尿多的根本原因在于血糖偏高，需要做的是改善生活方式、调整用药，让血糖达标。糖友饮水少会导致血液黏稠度增加、血液浓缩，可能诱发心脑血管急症，身体也不能及时排泄代谢废物。机体缺水会进一步加重高血糖，甚至出现高渗透压状态，危及生命。

在心脏和肾脏功能允许的前提下，糖友应尽量多饮水，每日可饮水8~10杯（每杯200毫升左右）。糖尿病会导致病人对体内缺水的敏感性下降，缺水时也可能不觉得口渴，尤其是年龄大的患者。因此，即使不渴也要定时饮水，尤其是在吃高蛋白质食物、运动锻炼强度大、出汗多、淋浴和环境温度较高等情况下。

正确的饮水方法应该是少量多次，不建议一次喝过多水，否则会增加肠胃负担，并且稀释胃液，妨碍食物消化。炎热夏天或冬季室内暖气较足时，都不要饮用温度过低的水。早晨起床后先空腹喝一杯温开水，可以补充夜间流失的水分，降低血液黏稠度，增加循环血容量。白天任何时间都可以喝水。睡觉前喝一杯水，有利于预防夜间血液黏稠度增加。推荐以白开水或淡茶水为主，不建议饮用浓茶水，尽可能不喝饮料，尤其是含糖饮料。

不过，偶尔也有不能饮水或需要控制饮水的情况。某些需要空腹做的化验或检查（如空腹血糖、血脂、肝肾功能等），糖友要提前空腹8~12小时，这段时间不宜饮水。糖友若是有严重的心、肾功能异常，或是做禁水-加压试验等，医生也会对饮水量有较严格要求。