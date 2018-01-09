八高一少，给血管埋雷

受访专家： 清华大学附属北京清华长庚医院血管外科主任 吴巍巍

腹主动脉瘤是一种十分凶险的疾病，它可以在人体内潜伏很久，并与人相安无事；一旦发作，就会迅速致命。65岁以上老年人中，腹主动脉瘤发生率约8%。历史上有多位名人均死于此病。1977年11月的一个晚上，我国著名物理学家吴有训先生就因腹主动脉瘤破裂在家中去世。著名物理学家爱因斯坦也是被腹主动脉瘤夺去了生命。

这样的事件令人扼腕叹息，也让人不禁发问，腹主动脉瘤是一种什么病呢？腹主动脉是主动脉在腹部的延续，主要负责腹腔内脏、腹壁和下肢的血液供应。当腹主动脉某段发生扩张，直径超过正常腹主动脉直径的1.5倍以上时，即可诊断腹主动脉瘤。它实际上是血管壁退化变性导致的动脉扩张性疾病，如同一段管道局部变薄鼓起了一个包，本身是一种良性疾病，但对人体健康的威胁却绝不亚于任何一种恶性肿瘤，堪称体内的“地雷”。正常腹主动脉直径1.5~1.8厘米，目前国际公认，腹主动脉瘤直径超过5厘米，或者直径小于5厘米但半年增加5毫米以上的，即有较大破裂风险。一旦瘤体破裂，高速、高压的动脉血将立即喷射入腹腔，患者在短短几分钟内失血就可达数千毫升，随即出现休克，继而死亡，任何抢救和输血都是徒劳的。最好的“抢救”，就是及早发现疾病。

直径5厘米以下的腹主动脉瘤，破裂风险相对较小，多数病人感觉不到任何症状，仅仅是偶然间摸到腹部包块，包块随心跳的节律搏动，少数病人会有腹部胀痛等不适。动脉瘤增大会带来其他症状，如疼痛。有时病人感到丝丝隐痛，这是血管瘤扩张产生的。当腹痛明显涉及腰背部时，提示动脉瘤已压迫或侵蚀邻近组织（如腰椎体）或后壁破裂渗血形成血肿。疼痛突然加剧，往往是动脉瘤破裂的先兆。动脉瘤还会导致下肢动脉栓塞。由于动脉瘤呈局部膨大，血液流动时产生涡流，会在动脉壁内层形成血栓。这些血栓一旦脱落，就会随着血液流向下肢、堵塞血管，造成下肢动脉的栓塞，出现下肢疼痛、下肢皮肤苍白无力、不能行走等缺血症状。

大多数腹主动脉瘤患者在血管破裂前都无明显症状，早诊早治因而显得尤为重要。无创、廉价、操作简便的彩色多普勒超声检查，不但能早期发现腹主动脉瘤，还能提供许多重要信息，如瘤体直径、长度、硬化斑块大小、血栓情况等。增强CT检查也有确诊价值。

腹主动脉瘤成因复杂，目前认为与动脉粥样硬化关系最为密切，同时也与先天、遗传及代谢等因素相关。很多常见疾病也是腹主动脉瘤的高危因素：高血压会促进动脉壁硬化，更易发生扩张；糖尿病可降低动脉壁组织的修复重建能力，使之难以抵抗各种致病因素的攻击。总结起来，其病因可以归纳为“八高一少”：高血脂、高血压、高血糖、高尿酸、高体重、高血黏度、高龄、高精神压力和运动减少。

直径小于4厘米、没有症状的腹主动脉瘤，可以通过控制血压、改变不良生活习惯来进行保守治疗，同时密切观察其直径变化。当动脉瘤直径大于5厘米或增大较快时，要考虑手术治疗。传统外科开腹手术创伤较大，临床上已逐渐减少使用。近几年发展起来的腔内微创修复术，绝大多数患者都可耐受，一般术后第2天就能下床活动，3~5天即可出院。（特约记者 杨 宇）