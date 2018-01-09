流感不“普通”，光靠喝水“撑不住”

狂喝开水、狂吃水果、全身按摩、中药足浴……随着流感高发期的到来，坊间流传着各种预防和治疗流感的“秘方”，都称不用去医院就能自行解决问题。许多人更使出了防流感的“十八般武艺”。但流感不是普通感冒，流感病毒传染性强、毒性强，吃药也只能暂时抑制病毒，且流感发病急，专家称“认错病”很危险。

流感：光凭多喝水治不好

不是每个人都会得流感，也并不是平常身体好就不易得流感。因为流感病毒的毒性，比其他感冒病毒要强，一些平常即便不容易感冒的青壮年，如果在这个时期常熬夜加班，休息时间不足，饮食不规律，会使机体免疫力降低，感染流感病毒的概率也会增加。

“有些人把流感当成感冒，以为多喝开水，过几天也能见好。”福州总医院第一附属医院呼吸内科陈志强副主任医师介绍说，流感与普通感冒有较大区别，“认错病”很危险。普通感冒一般都是上呼吸道细菌病毒的感染，毒性也没那么强，发病过程比较缓，多喝水多吃蔬菜水果，能较好地减轻感冒症状。而流感病毒，发病急、传染性强、毒性强，吃药也只能暂时抑制病毒。如果仅靠多喝水，有可能会加重病情，转化成心肌炎、肺炎等其他并发症。

得了流感，千万别“硬撑”。陈志强副主任医师说，对于刚发烧的病人，且温度不高，可能是普通感冒，48小时内可以先服用一些含退烧成分的感冒颗粒冲剂先缓解症状；一旦发烧超过两天用药后不退反升，就要特别注意，基本上可以确定是流感，要及时就医选择抗病毒的药物针对治疗，如达菲、莲花清瘟胶囊等药物。

孩子：发热呕吐腹泻要警惕

“孩子出现39℃以上的高热，一定要马上到医院就诊。”福州总医院儿科任榕娜主任医师提醒，孩子如出现发热、呕吐、腹泻等症状最好回家休息，尽早就诊查明病因，症状消失后72小时才可上学。

流感病毒可通过空气中的飞沫传播，也可因接触感染者或被病毒污染的物品而“中招”，出现急性高热、全身疼痛、显著乏力和呼吸道等典型症状。如果查明是流感等传染病，一定要做好自我隔离，比如患上流感时要戴口罩，防止病毒因咳嗽、喷嚏或是近距离交谈等可能通过飞沫传染给其他人。及时就医选择抗病毒的药物针对治疗，隔离观察期间，生活用品和饮食用品要跟身边人严格分开，直到症状消失、不再具有传染性为止。

任榕娜主任医师表示，除了注射疫苗之外，孩子平时少去人口密集、通风效果差的公共场所凑热闹。家长要督促孩子养成勤洗手、勤换衣物等良好的卫生习惯，平时房间注意通风换气，确保饮食卫生、作息规律，每天保持充足的睡眠，适当加强体育锻炼、劳逸结合。

孕妇：接种疫苗多食优质蛋白

怀孕期间的孕妇，是流感的易感染人群。在孕前三个月，由于胎儿的各个器官尚未发育完整，母亲得流感后病毒会通过胚胎影响胎儿内脏器官发育，可能造成胎儿畸形。而在孕中晚期，母体感染流感病毒，严重的还会导致流产。

福州总医院第一附属医院产科副主任医师赖娟娟建议，流感时期孕妇需要“特殊保护”。外出要尽量戴口罩，出门回家后第一件事最好是洗手、漱口、清洁鼻腔，因为病毒可能通过传播残留在手、口、鼻黏膜部。除此之外，应多进食肉类、鱼类等蛋白质丰富的食物。怀孕期间一般不能随意用药，但如果出现轻微的咳嗽、发烧等流感症状，首选清热解毒作用的中药对症处理。

预防流感当然最好是接种疫苗。准备怀孕或者已经怀孕的女性，可通过接种流感疫苗防“偷袭”。因为孕妇接种流感疫苗后，体内能够产生中和抗体，从而保护孕妇不受流感病毒感染。抗体同样可以保护胎儿，免受病毒的影响，且疫苗本身对胎儿并无影响。但有些孕妇可能因为其他原因，不适合接种流感疫苗，最好能够先向医生咨询后再接种。

老人：“四勤”预防很重要

寒冷干燥的天气，导致老年人呼吸道免疫力下降，成了流感的高危人群。由于目前对流感尚无特别有效的治疗药物，而老年人对流感病毒普遍易感，且易引起高烧、寒战、肌肉酸痛、头痛等并发症。因此在这个流感高发季节，老年人要特别当心了。

生活中老年人如何预防流感？陈志强副主任医师支招说，平时做到“四勤”，就是勤洗手、勤洗脸、勤喝水和勤通风。他解释，洗手是预防病毒传染非常重要的一种方式，要时刻注意保持双手洁净，不留死角。同样的道理，由于脸部容易寄居病毒，洗脸可将病毒清理掉，能大大减少感染的机会。气候干燥多风，鼻黏膜容易受损，勤饮水可以使鼻黏膜保持湿润，增强抵抗力。在室内时，需经常通风换气。日常饮食中要吃富含蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素及矿物质的食物，特别是可以多吃些“红色食品”，如胡萝卜、红辣椒、西红柿等，对防治流感有良效。

专家还提醒说，冬季寒潮来临之时，气温骤变，老年人的活动大多会减少，体内血流速度迅速减慢，应当特别注意预防心血管疾病的发生。因此，老年人要注意防寒保暖、坚持体育锻炼并合理饮食，一旦出现不适的反应，要立即到医院检查。