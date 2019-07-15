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药监局专家：暂不推荐男人接种HPV疫苗

涂端玉

2019年07月15日08:12 来源：广州日报

国家药监局日前在官网详细解答了接种HPV疫苗众多“疑难问题”，其中就包括孕妇和哺乳期女性能不能接种HPV疫苗，男人有没有必要接种这类疫苗。

药监局专家的答案是——目前还没有孕妇和哺乳妇女的相关数据，暂时不推荐孕妇和哺乳妇女接种宫颈癌疫苗。其实HPV的危害并没有想象的那么大，这部分女性可以等一段时间，等胎儿出生和断奶后再接种HPV疫苗也不迟。目前没有发现疫苗对胎儿有不利影响。所以，在疫苗接种的6个月内如果意外怀孕，可以严密观察继续怀孕。

专家表示：无论接种2价疫苗、4价疫苗还是9价疫苗，接种疫苗后仍然需要定期筛查。从宫颈癌三级防控而言，接种宫颈癌疫苗属于一级防控（治未病），而筛查属于二级防控（治初病），对宫颈癌的诊治属于三级防控（治已病）。不能因为第一道防线不错就把第二道防线给撤了。

疫苗能管用多少年？专家解释说，目前研究显示，接种后10年的保护能力是没有问题。关于保护能力能够持续多久，有待更长时间的检验。

还有人另辟蹊径问男性是否要接种该疫苗？专家表示，尽管理论上男性接种HPV疫苗有用，但目前还没有证据显示男性接种HPV疫苗对性伴侣宫颈癌的预防有多大作用，倒是可以预防男性生殖器疣，它也是HPV引发的性病。大部分国家及世界卫生组织的官方文件，尚未推荐男性接种疫苗。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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