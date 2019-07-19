用好开塞露 记住三步骤

便秘了怎么办？很多人会想到用开塞露。开塞露主要成分为甘油或山梨醇，具有润滑、软化大便、刺激肠道蠕动的作用，属于润滑性泻药。但使用开塞露，要遵循一个“三步走”的原则。

第一步，采取合适的姿势。一般采取左侧卧位或俯卧位，将臀部垫高，有利于药液进入直肠；第二步，打开瓶盖，用于儿童时可以将开口端剪成斜面，再挤出少许药液，使切口润滑，这样就比较容易插入肛门，握住开塞露的膨大部分，轻轻挤压使药液进入直肠，一般成人20毫升，也就是一支，儿童半支即可；第三步，不要急着排便，夹紧臀部，保持5~10分钟，感觉有便意，也不要急着排便。同时，可以按摩肛门部位或顺时针按摩腹部，以促进肠道蠕动，加速排便。

对于便秘时间较长、大便干结严重者，开塞露通便效果可能不佳。因为直肠的长度是12~15厘米，而开塞露的长度通常只有2.5~4厘米，插入深度不够，药液无法到达干燥粪便中，达不到用药目的。此时，为缓解便秘，可以使用开塞露同类药品做灌肠剂，用较长的注入管灌肠。同样挤出少量药液润滑管口，取侧卧位插入肛门内（小儿插入3~7厘米，成人插入6~10厘米），慢慢挤压，将药液注入直肠内，注完后，将注入管缓缓拔出，用清洁棉球按住肛门1~2分钟，通常5~15分钟可以排便。

开塞露含甘油或山梨醇，泻下作用比较温和，但也不宜长期使用，以免产生依赖性，导致习惯性便秘。预防便秘，还是应该养成良好的排便习惯，在每天早晨肠道蠕动最频繁的时候排便。多喝水，多吃富含膳食纤维的食物，适当运动，对便秘也有一定的帮助。▲