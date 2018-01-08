靳洪涛：阿胶对细颗粒物造成的肺功能损伤有改善作用

北京市科技新星、环境与健康青年专业委员会主任委员靳洪涛

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

此次冬至阿胶滋补节，东阿阿胶特别设置了“阿胶杰出创新奖”，用于鼓励在阿胶相关领域获得杰出成就以及对阿胶的发展做出重大贡献的专家。北京市科技新星、环境与健康青年专业委员会主任委员靳洪涛，因其在“阿胶对PM2.5造成的呼吸系统损伤有保护作用”研究中的重大成果，获此殊荣。

在接受人民日报客户端访谈时，靳洪涛说，阿胶具有润肺、润燥的功效，但是一直缺乏在细颗粒物方面药理作用的阐述。2014年以来，靳洪涛就着手展开阿胶对细颗粒物造成大鼠肺功能降低的保护作用的实验，经研究发现，阿胶可以有效保护细颗粒物造成大鼠肺功能的损伤。同时，在病理上，阿胶可以减轻细颗粒物造成的肺泡和巨噬细胞的炎症反应。

靳洪涛指出，中医药是一个伟大的宝库, 作为现代的科学工作者，要用现在的手段来阐述老祖宗留下的文化瑰宝，挖掘其科学内涵。将传统的中医药学发扬光大，我们任重而道远。