激光照射视力受损 提醒：激光使用不当可造成眼底组织损伤

■右眼黄斑色素紊乱瘢痕。本报记者 李惺 摄

同学之间开玩笑，小王（化名）被用激光玩具照了眼睛，导致其右眼黄斑部损伤，意味着右眼视力很难恢复。

近日，一位母亲急匆匆带着自己12岁的儿子来到石家庄市第二医院眼科，做免散瞳眼底照相，孩子妈妈脸上满是焦虑。经医生仔细询问病史得知，原来小王于一个月前宿舍熄灯后，同学之间开玩笑，被同宿舍的同学拿的激光玩具照了眼睛，出现了视力下降，于当地医院就诊后被建议转院治疗。

随后，医生建议小王进行免散瞳眼底照相检查，结果显示：小王右眼黄斑部可见两个圆圈状和一个线状色素紊乱瘢痕。“看到这个结果让人不禁感到惋惜，黄斑的损伤是不可逆的，这意味着孩子的右眼视力很难恢复。”市二院眼科医生王改欣告诉记者。

王改欣介绍，激光可以产生热效应、冲击波效应和电磁波效应而对视网膜产生损伤，特别是视网膜色素上皮和脉络膜含有色素，容易吸收热能而致组织受损，由于视网膜组织受热效应而组织膨胀产生冲击波致组织损伤。根据激光的功率大小及损伤部位的不同，可造成视力不同程度的损伤。

“激光广泛应用于医学、工业、农业及其他领域，使用不当可造成眼底组织受伤。”王改欣说，如今激光却成为玩具出现在孩子中间，并且造成这么大的伤害。

为此，王改欣希望相关监管部门对此类商品的生产、流通进行管制。同时，学校和家长应该加强对孩子的安全教育，提高孩子的自我保护意识，发现此类玩具应制止，以免伤害自己和他人，一旦眼睛被激光照射，应立即就医治疗。