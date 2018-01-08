婴儿补微量元素要靠母乳

微量元素，是指机体内含量少于0.01%的元素物质，即人体内含量极少、每日需要量在100毫克以下的元素。按其在人体的营养作用、生理功能等，可分为必需微量元素（如铁、锌、硒、碘、铬、锰、钴、钼、镍、钒、硅、锡、氟等），可能需要的微量元素（如砷、溴、硼、锶等），无毒微量元素（如钡、钛、铌、锆等），有害微量元素（如铅、汞、铍、镉、铋、锑、铝等）。很多婴儿疾病都与微量元素有关。如缺钙可导致佝偻病，锌供给不足可影响生长和智力发育，硒严重缺乏时可造成骨骼肌、心肌及肝脏变质性病变；长期缺碘容易发生克汀病，表现为智力迟缓、听力障碍，并常伴有体格生长落后。

金属微量元素不能在生物体内合成，只能依靠饮食和环境接触摄入体内。婴儿期是生长发育极其迅速的阶段，系出生后的第一个生长高峰，对各种营养及微量元素的需求量相对较高。但婴儿的各系统器官生长发育尚未成熟，尤其是消化系统常常难以适应对大量食物及多种微量元素的消化吸收。因此哺乳期母亲多种微量元素的补充，对出生后婴儿生长发育来说意义重大。另外，婴幼儿合理添加辅食、增加婴儿户外活动，对婴幼儿微量元素的补充也非常重要。