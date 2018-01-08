第516期：吃糖，真的有百害而无一利吗？

不论是孩子还是大人，喜欢吃甜食是人的本能，而这种本能在小孩子和女孩子身上表现得可能会更明显。

一提到糖，我们都会主动联想到“不健康”这个词汇，因为，我们经常听说吃糖会导致蛀牙，还听说吃糖会导致糖尿病，甚至还听说过吃糖多了会长痘痘、会发胖等等。吃糖，真的有百害而无一利吗？

糖果本身是一种非常普通的食物，富含能量，而这种能量主要来自于碳水化合物。但现在有不少的糖果在制作过程中会添加一些油脂，则糖果的能量就来自于这些碳水化合物和脂肪。

在食物短缺年代，或者是一些贫困的地区或国家，当我们给孩子一些糖果时，他们会感到非常开心。这是因为“甜”这种味道会给人带来一种美妙的感受，这种感受主要来自于“甜”刺激让大脑产生的“多巴胺”。为什么“甜”能刺激人大脑产生多巴胺让人感觉开心呢？这是因为在人类进化历程中，“甜”往往和能量联系在一起，吃起来感觉“甜”的食物富含能量，像自然界的水果、薯类、部分粮食等等。

但在物质丰富的今天，我们对能量的需求已经出现过剩，如果一个孩子过量吃糖，又不注意口腔清洁，就很容易产生蛀牙；同样，一个糖尿病人，如果大量吃糖，也会导致其血糖出现较大幅度的波动；更有一些研究证明，血糖升高会导致体内激素水平发生变化，一些敏感的人群更容易长痘痘；如果在每天膳食能量充足的情况下，再吃过多的糖，也容易导致能量摄入过剩，容易诱发肥胖。

在我们生活中，除了单纯的去吃糖果，还有很多途径也可以吃到糖。除了我们说的主食和薯类等这些富含碳水化合物的糖类之外，精制糖的来源也非常丰富，例如甜点、冰激凌、含糖咖啡、饼干巧克力、含糖酸奶等等，甚至有的时候我们无法规避这些糖的摄入。但是大家也无需担心，因为根据《中国居民膳食指南2016》的建议，我们每天精制糖的摄入量只要控制在50g以内即可。

一些研究表明，适当的摄入精制糖，尤其是在早餐时摄入一些含有精制糖的食物，可以让接下来的一天对摄入含有精制糖食物的意愿降低，不仅如此，早晨摄入含有精制糖的早餐相对来说还不容易给身体带来负担。在减重的人群中做的实验也显示，只在早晨中添加一定量甜食的减肥人群，他们的减重持久性要明显高于那些全天膳食中都没有甜食的人更加长久，而且减肥效果也更加显著。

不管是糖果也好，是富含精制糖的食物也罢，我们都应该理性客观看待它们。它们只是一些容易吸引我们味蕾的普通食物，只要我们拥有丰富的营养学知识，就可以很好的利用它们，这既让我们身心愉悦，又有助于身体健康。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：于良，中国营养师联盟执行秘书长，全国十大金牌营养讲师，人民网《人民健康营养“识”堂》专栏作者，第十六届北京市青年学术演讲比赛优秀奖，北京营养师协会首届青年学术演讲比赛二等奖，中央人民广播电台《三言良语·说营养》主播，喜马拉雅FM签约主播，中国药科大学、南京中医药大学特邀讲师，《健康时报》《中国食品报》《中国中医药报》撰稿人。

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