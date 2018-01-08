健身不可“一视同仁” 四种健身方法要慎行

现如今，锻炼健身成为人们工作之余的“最爱”。但并非每种健身方法都适宜每个人。每个人在健身时要因人而异，切不可“一视同仁”。

深呼吸 近年来，研究发现，高血压和冠心病患者，过度深呼吸会诱发心脑血管收缩，有致命的危险，心肌梗塞、脑溢血和其他意外的发生都直接或间接与深呼吸有关。因此，专家建议，对已经发生动脉硬化，尤其是高血压、心脑血管疾病的患者，最好不要进行深呼吸锻炼。

腿蹬重物 这是健身房最常见的运动，有些小区的健身器材中也有这样的设施。它的具体做法是从一个躺下的姿势向上推比较沉重的器械，然后退回原位，如此往复。大多数人做这项运动的最大误区在于不知道如果收回腿时的角度小于90度，就会损伤膝部关节。如果真的希望借助这项运动锻炼腿部肌肉，一定要调整躺椅的角度，平缓一些更好。

后背举重 后背举重同后背拉伸一样需要专业人士或肩部关节灵活的人来进行，普通人最好不要长期进行这项运动，它会拉伤肩部肌肉，造成后背创伤，还会造成脊椎疾病。

退步走 退步走或退步跑可以刺激不经常活动的肌肉，改善人体的平衡力，因此，不少老年人晨练时喜欢退步走。由于老年人的心血管储备能力减低，倒退走或跑都会使心血管不堪重负。同时退步走常会使颈部转向，导致颈动脉受压迫、管腔变窄、血流减少，造成脑部供血减少、大脑缺氧，甚至可能在转颈时突然晕倒。对老年人来说，偶尔一次退步走，不会有碍健康，但不宜经常进行。（徐成文）