山西读者马先生咨询：最近，我有了口臭的毛病，且伴有上腹胀闷、嗳气、反酸、恶心等症状。医生说是由积食引起的，给开了一个药方：取藿香、佩兰、焦栀子、谷麦芽、生山楂各9克，甘草4.5克，水煎服，每日1剂，7剂为一个疗程。想请专家点评一下此方机理。

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：中医认为，积食口臭，多由过饱伤胃、缩食停滞胃中引起。其症状为口出酸腐臭味、脘腹胀痛、不思饮食、嗳气等。脾胃既伤，则不能消化食物，停积于肠胃，则变质变味，表现为口臭嗳腐。治宜消食导滞，补益脾胃。

方中，藿香味辛，性微温，归脾、胃、肺经，可芳香化湿、和胃止呕；佩兰味辛，性平，归脾、胃经，能解暑化湿，辟秽和中；焦栀子味苦，性寒，归心、肺、胃、三焦经，可泻火除烦、清热燥湿、凉血解毒；谷芽和麦芽这两味中药有消食健胃、化积的作用，尤其对吃了过量米、面、糕点等淀粉类的食物，出现消化不良者很有效；生山楂也有消食化积的作用，擅长消化油腻肉脂；甘草能补脾胃不足而益中气。诸药合用，能消食导滞、补益脾胃，对治疗积食口臭有较好的疗效。

口臭患者平时饮食应以清淡、软质为宜，多喝水、多吃新鲜蔬菜水果。忌烟酒及辛辣刺激、粗硬多渣、油炸的食物，以及能产生异味的大葱、大蒜等。注意保持口腔清洁卫生，勤刷牙。同时，调理好大便对防治口臭也有一定功效。（郭旭光）