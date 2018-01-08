云端问诊 网上看病 1.3万家机构实现远程医疗

数据来源：国家卫计委、《中国互联网健康医疗发展报告（2017）》

制图：张芳曼

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习近平总书记指出，要运用大数据促进保障和改善民生，推进“互联网+医疗”等，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。近年来，互联网医疗蓬勃发展，在线问诊、远程医疗等诊疗服务促进了医疗资源的有效配置。从过去以大医院为中心、病人等待服务，转变为以病人为中心、协同网络服务，互联网医疗正加快实现优质医疗资源共建共享，满足不同群体的个性化医疗需求。

在银川市第一人民医院，患者马女士被发现纵膈淋巴结肿大，基本排除了肺部恶性肿瘤的可能，但却无法明确病因。在主管医生的帮助下，马女士通过互联网问诊平台申请了北京协和医院呼吸科钟旭大夫的远程专家门诊。钟旭看了当地医生上传的病历资料，初步判断患者的问题是结核病引起的。马女士说，在网上看北京的大专家，只用了不到半小时，这要是去趟北京，增加交通住宿成本不说，现在还不知挂没挂上号呢。

患者少跑腿

资源有效配置，费用大幅减少

在线问诊是指医生通过互联网向患者提供诊疗服务，医生在线详细询问患者病情病史，查看必要的检验检查报告，并给出诊治方案。目前在线问诊主要以复诊和会诊为主，即已经去医院就诊过的患者，把后续的康复和治疗放在互联网上解决；下级医院和医生遇到处理困难的病例时，可以通过互联网向上级医院的医生发起会诊请求，得到上级专家的诊疗意见。

北京安贞医院儿童心外科主任医师刘迎龙通过一家互联网预约面诊平台，在下班时间为儿科患者提供手术后咨询服务。该平台已邀请上万名来自三甲医院的儿科专家进驻，通过大数据及精益医疗的方式，对儿科资源进行更有效的配置。

对于患者来说，在线问诊首先考虑的是专家，其次是费用。在线问诊的费用因专家级别不同而存在差异。北京上海由于集中了全国最顶级的专家，所以平均诊费也明显高于其他地区。有调查显示，北京次均问诊费用为147元，上海138元，而河北只有30元。大多数的网络问诊，医患双方不在一个城市，异地看病所花费的时间和经济成本，远高于网络问诊的次均费用。

“2006年到2015年这10年间，互联网医疗只能进行网络咨询，不能提供诊断，更不能给出处方。而对于医疗来说，诊断治疗才是核心，互联网医疗要想更进一步为患者提供更多便利，必须进入诊疗领域。”好大夫在线创始人王航说。2015年初，国家卫计委明确网上问诊属于严格的医疗行为，提供服务的主体必须是医疗机构，也就是说，必须要有医疗机构执业许可证，成为一家医院，才能在诊疗领域进一步发挥互联网的作用。2016年，好大夫在线与银川市政府合作共建银川智慧互联网医院，从而从线上咨询领域进入到线上问诊，并接受医疗管理部门的全程监管。

王航认为，线上问诊大致适合三类患者：一是复诊患者，经过线下初诊，医生熟悉患者病情，患者回家后可以在线与医生交流病情、续药，通过网络上传检验检查资料，请医生远程给出诊疗方案。二是需要会诊的患者，这也符合国家分级诊疗的大趋势。三是少量首诊患者，目前仅开放少数简单疾病的线上首诊，如皮炎、湿疹、痤疮等皮肤科轻症。相对复杂的疾病，互联网医院将为患者安排合适的医院进行检查和面诊。

医生“黏”网上

利于形成口碑，线上线下相互促进

北京大学第一医院皮肤性病科副主任医师林志淼在好大夫网站实名注册认证，提交医师资格证、医师执业证、职称证、身份证等证件，完成多点执业备案后，成为好大夫在线银川智慧互联网医院的一名在线执业医生。他说，从现行政策来说，多点执业不需原单位同意。但他告知供职单位，在网络上有了知名度，不少患者会慕名前来，线上线下相互促进，不会影响线下工作。

互联网医疗改变了医生和医院的关系，网红医生在网络上形成一个品牌，在现实中带动一个学科。301医院的尚爱加医生，主攻方向是相对少见的复杂脊髓疾病，通过互联网问诊平台形成了良好的患者口碑后，来就诊的脊髓病患者大大增加。

互联网对于医生的“黏性”在于，为患者匹配最适合的专科医生，相当于医院的“分诊台”。医生在线上问诊，能找到他们最想要看的病例，减少了大专家看小毛病的无奈，积累了有效病例。不少专家感叹，以前一年看的有效病例不如现在一个月多，这就是“互联网+医疗”的威力。

互联网问诊平台根据医生职业所长，设置专业标签，标注学术方向，从患者中筛选专科病例，让医生和患者精准匹配，避免高射炮打蚊子。

医生为了积累专业病例、提高自身水平，需要借助平台提高知名度，同时为了避免患者给差评影响美誉度，也会更加关注自己的工作细节。一位医生说，以前靠口口相传，现在靠网络。在医术之外，在线上线下都要保持良好的态度，才能得到网上的好评。

医生愿意“黏”在网上的另一个原因是为了提升工作效率，避免重复劳动。好大夫网站对同类疾病的患者进行分组，医生把科普文章直接发到相应群组，帮助患者了解疾病知识、配合治疗。一位医生感叹，同样内容以前至少说50遍，还有好多患者不知晓，现在只要在网上说一次就可以了。

在线问诊靠不靠谱，关键是看医生是否靠谱。部分互联网问诊平台对入驻的医生实行“三证一卡”的注册认证体制，所谓“三证一卡”，是指医生注册平台必须提供医师资格证、执业证书和身份证进行身份和医师资格的认定，同时提供银行卡信息，确保医生信息的真实性；部分平台采取邀请制，要求入驻平台的医生必须是三甲医院主治以上职称的医生，同时以随机抽查、不定时对问诊问题发起呼叫或者审核交流的方式进行监督，如果有医疗质量问题，医生随时会被下架。

从统计数据看，线上平台误诊占比远比线下低，医生在线诊断，只有基于确定的证据才会给出判断，如果没有相应的检查结果，医生在线上只会给出诊疗建议。在线平台全程可以追溯，如果是医疗质量的问题，邀请第三方仲裁评价医生，对责任进行认定。平台一旦发现医生有不合理的行为，也会坚决处理。

监管不放松

电子记录有“迹”可循，信用体系正在完善

互联网医疗打破空间限制，很多人认为互联网医疗风险太大。其实，承担医疗责任的法律主体在哪里？这才是迫切需要解决的问题。

复旦大学医院管理研究所所长高解春认为，互联网医疗不会因为载体改变医患关系。医生从来不是法律主体，法律主体是医院。以往医生出现医疗纠纷，医院要承担责任，现在医生在互联网医院发生医疗纠纷，那么就应该是互联网医院来承担责任。互联网医院和实体医院承担的法律责任没有差异。

患者接受了网络问诊服务，特别担心隐私泄露。在用户个人信息隐私保护方面，互联网医疗机构应予以保护，非经用户许可不对外泄露，不做其他使用。如果出现用户隐私泄露，平台要按照法律规定承担相关责任。而对于医疗监管问题，高解春说，线上的病史是最难被篡改的，任何一个电子病史的修改，后台都会留下痕迹，这才是最真实、最客观的医疗记录。

互联网医院发展势不可挡，监管难度不容忽视，银川市经验值得借鉴。包括好大夫在线银川智慧互联网医院在内，银川市签约落户的互联网医院达17家，成为国内规模最大的互联网医院产业聚集地。银川陆续出台了《银川市互联网医院管理办法（试行）》等六个文件，来规范和监管互联网医院，建成了国内第一个关于互联网医院管理较为完整的系统监管体系，给予互联网医院与实体医院同等的政策待遇。

“互联网医院健康发展，离不开完善的信用体系建设。”银川市有关负责人说，对互联网医院的经营者、医生、病患等建立诚信档案，建立黑名单制度，加大失信行为曝光力度，强化失信联合惩戒，增强信用管理威慑力，构建一个“让守信者处处受益，让失信者寸步难行”的信用体系。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 09 版）