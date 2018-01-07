中药用错也危险 有些中药滥用伤肝

生活中有人认为，中药完全无毒副作用，甚至当成保健品滥用。近期，一则关于“中药伤肝调查”的报道，让人们再次对药源性肝损伤产生了关注。这提醒我们，用错中药也很危险。

北京中医药大学东直门医院药学部副主任药师告诉《生命时报》记者，一般来说，药物肝损害主要有两种机制：一是药物及其中间代谢产物对肝的直接毒性；二是个体对药的特异反应。第一种主要与种类和剂量有关。第二种主要与体质相关。生活中，使用以下药物需尤其注意伤肝问题。

何首乌。许多老百姓喜欢服用何首乌护发、补肾。但随着使用增多，其安全性也成为焦点。早在2014年，国家食品药品监督管理总局（CFDA）就发布不良反应通报，提示何首乌有引起肝损伤风险。何首乌有生熟之分，熟首乌有补肝肾、益精血、乌发的作用，而生首乌可治疟疾、润肠通便等。用其补虚、乌发一定要选炮制后的首乌，即“制首乌”。自己购买或采集的何首乌如果未经炮制，可能会含有一种蒽醌衍生物大黄酚，擅自滥用会对身体产生一定毒性，最主要的体现，便是肝脏损害和刺激肠道充血。 因此，不建议健康人盲目用。出现疾病，也应当在医生和药师的指导下辨证用药。

番泻叶。出现便秘，许多患者会自行选择番泻叶来治疗。番泻叶确实有不错的泻下作用，但更适合急性便秘，且一般用量5~6克即可。如果长期过量服用，它在肠道内代谢的蒽酮类似活性产物，易伤害肝脏。常出现畏寒喜暖、大便稀溏等证的平素脾胃虚寒者也不宜用。另外，许多患者听信偏方，用大黄煮水来治疗便秘。大黄中含大黄素等物质，一般人每次1～5克比较适宜，长期滥用也会导致肝损伤。

艾叶。中医认为艾叶具有温经止血、散寒调经等作用。有些患者会用艾叶茶或艾附暖宫丸等中成药来治疗痛经，但不能长期、大量使用，甚至服用它来预防疾病。研究发现，艾叶中含有的一些挥发油或水溶性物质，长期服用可以对肝脏造成损伤，严重时甚至出现肝硬化等疾病。一般建议的是，宜在经前3～5天开始服药。连服1周，若症状仍未缓解，应马上停药就医。

苦参。苦参可以清热燥湿，有些患者会长期自行服用苦参片，来自行治疗湿疹与慢性阴道炎。但要注意的是，苦参片仅适用于湿热蕴蓄下焦所致的阴道炎与湿疹，擅自服用可能耽误病情，甚至过量而伤肝。遵医嘱长期服用的患者，应定期复查，一旦出现肝脏问题，要马上停药，必要时采取相应治疗措施。

白果。白果是银杏树的果实，有润肺、止咳、平喘的功效。有些老年哮喘患者，会喜欢捡路边的白果泡茶喝。但未经炮制的白果核仁中还含有银杏酸、苦杏仁苷等有毒成分。过量服用易导致腹胀，严重者甚至会出现肝中毒等问题。一般情况下，白果炒熟后可将大部分的苦杏仁苷去除，使毒性减低。可将白果剥壳后泡水一小时左右再加热食用。但成年人一般一次不要超过10粒，儿童一定不要超过5粒。5岁以下儿童禁吃。易出血和身体虚寒者也不宜用白果。生命时报记者郗昊 受访专家：北京中医药大学东直门医院药学部副主任药师薛春苗