小腿干燥咋办？说说冬天那些小毛病

这一年是个干燥的冬天。可以说入冬以来全国大部分地区天气模式都是冷空气当家，晴、冷、干是主题。

干燥带来的小毛病也随之而来，皮肤瘙痒、鼻子出血、喉咙痛、咳嗽、眼睛干涩……这些小毛病看似不大，却十分影响我们的生活。

皮肤干燥小腿最严重

我们的皮肤表面有一层皮脂膜，是一种主要由汗液和皮脂混合形成的一种保护膜。到了冬天，出汗少了，出油也少了，于是这种皮脂膜就少了。寒冷干燥的天气导致我们皮肤表面的水分蒸发得更厉害，于是就变得更干燥，甚至出现皲裂、脱屑、瘙痒、皱纹加重的情况。

首都医科大学附属北京康复医院皮肤科主任彭光辉表示，皮肤干燥的部位最常见的是小腿，其次是大腿内侧，第三就是脸部、口唇周围，因为这些部位的皮脂腺比较少。

皮肤干燥怎么护理呢?首先，减少烫洗。洗澡时水不要太烫，越烫皮脂膜就会流失得更厉害。其次，洗澡不要太频。年轻人一天或隔天洗一次，老年人三四天洗一次即可。洗澡后，趁皮肤未干，可以抹些滋润护肤的乳液。这种油脂可以对皮肤干燥有很好的预防作用。除了市面上的润肤霜，不少医用护肤品如硅酸、维E乳等，都有很好的滋润皮肤的效果。

嘴唇干抹唇膏别去舔

彭光辉介绍，冬天，门诊中有很多嘴唇干裂的例子。有些孩子喝水少，吃饭不注意，也不抹润唇膏，嘴唇干得很严重。于是就去舔嘴，但是越舔越干，使情况加重。

嘴唇是皮肤和黏膜的一个移行组织，冬天特别容易干裂。我们可以从几个方面进行改善。首先饮食要清淡，少吃辛辣、油炸等刺激性食品。多吃新鲜蔬菜、富含蛋白质的食物。及时补充足量水分，充足的饮水量，对于人体机能的均衡有很大帮助，能有效防止嘴唇干裂。其次要注意使用的牙膏，有些嘴唇的干燥可能是牙膏过敏刺激而导致的唇炎。另外，纠正不良习惯，少吸烟，少喝酒，尽量避免风吹日晒等外界刺激，做好防晒补水的工作。不要老舔嘴，不管是大人还是小孩，都可以使用滋润的润唇膏来改善嘴干情况。如果唇部的皲裂、结痂症状长期不愈，应及时到医院就诊。

嗓子干其实是体内“起火”

人体最敏感的部位是口、鼻，冬季空气干燥，人们长时间待在密闭的空调房里，而且很多年轻人睡眠不足，爱吃辛辣、油炸的食物，这会导致身体“起火”，免疫力下降，最常见的表现是嗓子干、流鼻血，还有可能会诱发感冒及其他慢性病。

西苑医院耳鼻喉科主任医师刘静表示，如果干的症状不重，可以自行在生活方面加以调整。清淡饮食，多吃素食，辅以蔬菜水果，具有滋阴清热作用的梨、荸荠，苹果、猕猴桃都是不错的选择。可以选用金莲花、麦冬、青果、芦根等代茶饮，适量饮用。咽喉干燥明显者也可以选用各种润喉糖、具有滋阴清热作用的含化片等口服。鼻腔干燥明显的患者也可以选用橄榄油、香油、薄荷油、海盐水等外用以缓解症状。自行调整无效建议医院就诊，由专科医生诊治。

眼睛干是你忘记“补水”

由于空气干燥，室内气温较高，眼睛所接触到的空气中水分变少，于是就容易引起眼睛干涩。

若要应对眼睛干涩，可以在室内使用加湿器，增加身体周围的空气湿度。平常让眼睛适度放松，可以尝试多眨眨眼。眨眼可以使泪水均匀地分布在角膜和结膜的表面，保持眼睛润湿。眼部酸胀者可每日用热毛巾敷眼4~5次，每次5分钟，也可以用菊花茶熏眼，保持眼睛湿润。

冬季气候干燥寒冷，饮食上应适当多喝些开水，也可以选择淡茶、豆浆以及牛奶等饮品。此外，可以多吃些番薯、玉米、芝麻、青菜、柿子、香蕉、蜂蜜、红枣等柔润之品。

另外，在暖气屋里尽量少戴隐形眼镜，因为它阻隔了泪液交流，高含水量镜片还会吸走眼睛水分戴时不妨使用人工泪液眼药水给眼睛 “补水”，多用枸杞、菊花等泡水喝。(健康时报记者 董颖钰)