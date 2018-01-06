红枣的6种养生吃法，这样吃最补人

俗话说，“一日吃三枣，一辈子不显老”。

红枣最突出的特点是维生素含量高。中医认为，枣能补中益气、养血生津。

鲜枣维生素含量更丰富；但是它有时令性，不能常买到，而且多吃可能伤害消化功能。干枣虽然维生素含量下降，但铁含量升高，而且其营养更易吸收，更适合食疗，这里介绍几种大枣的食疗做法。

红枣泡水，养肝排毒。实验证明，每天给肝功能差的人喝大枣水，持续1周能增加人体血清蛋白，近而达到保肝排毒的功效。

红枣泡茶，补气护嗓。红枣炒黑后泡茶喝，可治疗胃寒、胃痛。再放入桂圆，就是补血补气茶了，适合教师、营业员等使用嗓子频率较高的人。

红枣熬汤，止咳润肺。唐代盂诜所著《必效方》中记载了将红枣、银耳和冰糖一起煮汤，可止咳润肺。

红枣煮蛋，补血养颜。用红枣加桂圆煲红糖水，到枣烂桂圆绵时，打只鸡蛋；继续用小火焐熟鸡蛋。红枣、桂圆和红糖都有补血的功效，煮出的鸡蛋很滋补。

红枣熬粥，安神助眠。中医上讲，女性有躁郁不安、心神不宁等症状，可用适量百合、莲子搭配红枣调理。若与小米同煮，可更好地发挥红枣安神的效用。

红枣泡酒，血管通畅。红枣在浸泡过程中，富含营养的有机物更容易在酒中溶出。对保持血管通畅有一定效果。 干红枣大小各异，虽然在营养和食疗功效上差别不大，但从口味上建议，泡水泡茶时选用大个的红枣，特别是新疆产的红枣，口感很甜，最好将其撕成几半再用；熬粥、泡酒等则可随意选择。