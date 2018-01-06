莲子芡实煲瘦肉、焦米汤！这两款汤水有助于止泻

读者：请问秋季腹泻可以喝哪些汤水呢？

靓汤姐姐：首先，秋季腹泻是一种病毒感染，本身是一种自限性的疾病，会有一个自愈的过程。秋季腹泻主要是由轮状病毒引起的腹泻，多发生在婴幼儿身上，并且常见于秋季，因此又被称为小儿秋季腹泻。配合适当饮食只能是对症处理，减轻症状，并不能从根本上治愈疾病。

先说说应该避免哪些食物。对于秋季腹泻的人群来说，牛奶、过于肥腻以及难消化的食物应该尽量避免。如果小孩子还没有戒奶，建议换成无乳糖的配方奶粉；成人同理，换成无乳糖的牛奶。

过于肥腻的东西本身就有滑肠的作用，所以饮食上不宜过多油脂，除了烹调用油以外，一些起酥的点心以及沙拉酱都是含油脂非常多的。所以在煲汤的时候也要尽量选择少油的肉类来煲，煲好以后最好能撇一下浮油。因为肉、蛋、奶相对比较难消化，在生病期间不宜多吃，粥水、烂面条、蒸馒头等都是不错的选择。若腹泻明显，可选择不进食4~6个小时，然后再缓慢进食。

至于能煲什么汤水，这里介绍两款有助于止泻的汤水。第一款是莲子芡实煲瘦肉，一定要选择瘦肉，而且最好撇去浮油，分成多次少量喝；第二款是焦米汤，把大米炒成焦黄色以后像煲粥一样煲，然后只取粥水，最好粥水浓稠一点。

最后，如果腹泻后出现脱水的症状，可使用口服补液盐III进行适当地补充。这种配置好的口服补液盐不仅有补液的效果，还有一定的止泻效果。