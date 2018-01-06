“笑尿了”是病，得尽早治

主讲人：北京大学第三医院妇科主治医师 王一婷

开怀大笑时，滴尿；跳广场舞时，流小便；甚至早上一起床，下面就湿了……这些“滴滴答答”的尴尬常发生在中老年妇女身上。虽然给生活带来诸多困扰，但很多人觉得尴尬不愿就医，就自己买尿不湿垫着。这种笑一笑、动不动就“尿”是什么问题？要不要治呢？

“笑尿”在医学上称为压力性尿失禁，是指在咳嗽、打喷嚏、起立、大笑或做运动等腹部压力增加的情况下出现的不自主漏尿，通常由盆腔底部的肌肉松弛，使尿道对尿液的控制能力降低引起。

对成年人来说，无论何种情况，尿失禁都不是正常现象，切莫以为“人老了就会这样”“过段时间就会好”。如果不积极治疗，尿失禁会持续进展，最后甚至连走路、起床时都会漏尿。另外，因为动不动就尿、身上有臭味，患者常常感到羞愧而不愿和人接触，久而久之就产生焦虑抑郁心理。可见，尿失禁对患者的工作生活、身心健康都造成巨大负面影响。因此有尿频、尿急、漏尿情况的人，应尽早、合理地治疗。

压力性尿失禁属于盆底功能障碍性疾病，高危因素包括妊娠及阴道分娩、女性老年、肥胖、慢性咳嗽、慢性重体力劳动以及便秘等。所以可以针对高危因素来预防和减轻疾病的发生和进展，如积极治疗慢性咳嗽、便秘，避免重体力劳动、减肥、产后及时进行盆底评估及康复等。此外，还可配合一些锻炼和治疗：

1.锻炼盆底肌。方法就是训练提肛肌的收缩，类似于努力憋尿或抑制排便时的动作，同时伴有轻微的腹部、臀部以及大腿内侧肌群的收缩。可按以下方法操作：持续收缩盆底肌(提肛运动)2～6秒，松弛休息2～6秒，如此反复10～15次为一组；每天坚持锻炼3～8组，持续8周以上或更长。锻炼可以在非剧烈运动下的任何状态进行，可以采用不同的体位。注意锻炼的肌肉是盆底肌，如果练到腰酸背痛，说明训练的肌肉不正确。

必须强调的是，盆底肌锻炼每天需要达到一定的训练量并持之以恒才能见效，患者不要随意放弃。

2.盆底肌电刺激及生物反馈治疗。盆底肌电刺激是指用电流刺激包括尿道外括约肌在内的盆底肌群，直接兴奋盆底肌肉，以增强盆底肌的控尿功能。利用盆底生物反馈治疗，患者可以直观地感知肌肉的功能状态，学会如何适当放松和收缩肌肉，以此提高肌力、促进盆底肌功能恢复。

3.药物。漏尿严重、要减少漏尿频次的患者，可服用α1肾上腺素受体激动剂。但这类药物副作用较大，不建议长期服用。对于绝经后的女性患者，可考虑在阴道局部应用雌激素治疗。

4.手术。一般来说，压力性尿失禁患者应先进行非手术治疗，当疗效不佳或患者依从性不好时，才考虑手术治疗。但重度的尿失禁患者可以直接选择手术。目前，临床上治疗尿失禁的都是微创手术，操作比较简单，伤口很小，术后效果立竿见影，且能长期维持，患者可以放下顾虑，接受手术治疗。

当然，即使做完手术，也要坚持盆底肌训练以巩固肌肉功能。同时，还要注意改变不良的生活方式，少喝刺激性饮料，肥胖的患者还要减重。只有这样，才能获得最理想的疗效。