如何用饮食逆转脂肪肝

脂肪肝是不少人面临的健康问题，带来全身的健康隐患。减少脂肪肝应从改变饮食做起，最好选择天然食物。

大蒜。大蒜对脂肪肝患者格外有益。发表在美国《营养学期刊》上的一项研究成果显示，大蒜能够增加人体热量的消耗，同时减少脂肪生成的数量。

鲑鱼和三文鱼。营养学研究成果表明，金枪鱼、三文鱼、鲑鱼等深海鱼富含欧米伽3脂肪酸，能提升体内的高密度脂蛋白含量，同时降低肝脏中的脂肪含量。

咖啡。咖啡有助于身体免受非酒精性脂肪性肝病的影响。意大利那不勒斯大学的研究表明，咖啡含有的绿原酸等成分具有抗炎和抗氧化特性，有助于降低胆固醇含量和高血压。脂肪肝患者不妨在早餐中加入咖啡。

西蓝花。美国《营养学期刊》发表的一项研究显示，长期食用西蓝花有助于防止脂肪在小鼠的肝脏中堆积。

绿茶。中国《世界胃肠病学杂志》上的一项研究显示，喝绿茶有助于减少体脂百分比和血液中的脂肪含量。绿茶中的抗氧化剂含量较高，对脂肪肝患者有益。

核桃。植物性食物中，核桃的欧米伽3脂肪酸含量特别高。有研究称，吃核桃可以改善非酒精性脂肪性肝病患者的肝功能。榛子、杏仁、亚麻籽等食物的脂肪酸含量同样丰富，也能调节血脂。

鳄梨。鳄梨富含健康脂肪，还含有抗炎的营养素和可溶性膳食纤维，有助于降低血糖和血脂含量，减轻体内应激反应。

大豆或乳清蛋白。《胃肠病学和肝脏病学》上的一项研究显示，大豆和乳清蛋白有助于平衡碳水化合物对人体的不良影响，降低血糖和血脂含量。

饮食中加入健康的食物调节，有助于控制脂肪肝。同时，也要避免或限制以下几种食物的摄入。

糖和添加糖。糖和添加糖会造成血糖水平升高，增加肝脏中的脂肪含量。脂肪肝患者平时要控制精制糖的摄入，少喝甜饮料。

酒精。酒精对肝脏影响很大，会导致脂肪肝、肝硬化和其他肝病。脂肪肝患者应尽量避免饮酒。

精制谷物。精制谷物经过高度加工，去除了膳食纤维，摄入过多会升高血糖水平。脂肪肝患者可以用全麦食品或粗粮代替部分精制谷物。

油炸或咸的食物。食用太多油炸或咸的食物，会增加热量摄入和增重的风险。脂肪肝患者可以采用蒸或烤的烹饪方法，尝试加入香料和香草，让食物美味而少盐。

红肉。牛肉、猪肉和熟食肉制品都含有大量饱和脂肪，脂肪肝患者应避免食用。瘦肉、鱼、豆腐是比较健康的选择。