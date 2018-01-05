三类药，会让经期没完没了

近期，网上出现一条“生理期别碰这些药”的热门转帖，称王女士在月经期间，自行涂抹红花油来缓解手臂挫伤引起的疼痛，没想到月经量明显增多，经期也延长了。去医院就诊后，医生认为这跟王女士使用红花油有关。

月经是育龄女性正常的生理周期现象，一次月经来潮一般持续3至7天，在量多的前几日，一天更换4至6次卫生巾为正常情况。月经过多是指月经量超过80毫升，虽然这个量难以估计，但可以通过以下情况进行判断：经期夜间难以睡得安稳，必须起夜更换卫生巾；或者不到2个小时，卫生巾或卫生棉条就被经血浸透；或是经期出现头晕、乏力、面色苍白等由于失血导致的贫血症状。

原本经量正常的女性，如果经期使用了不合时宜的药物，就会导致月经失调。这些药物包括活血化瘀类中药、导泻药、抗凝血药、止血药、阴道局部用药和性激素类药物等。以下3类药物，会直接影响到凝血功能，导致月经过多，经期延长。

1.有扩张血管或抗凝抗栓作用的药物，如活血化瘀类、“破血类”中药，常见的有当归、阿胶、益母草、红花、三七、丹参片、水蛭、麝香、半夏草等。王女士用的红花油，就属于此类药物。

2.“稀释”血液，让身体凝血能力下降的抗凝药物，如华法林、肝素、小剂量阿司匹林、氯吡格雷等。需要提醒的是，对于有基础性疾病，需长期服药控制或治疗的患者，如果没有异常出血症状，不可自行停药。此类药物的服药具体注意事项，应咨询医生或药师。

3.导致盆腔充血的泻药，如酚酞片、硫酸镁、三黄片、开塞露等。

除上述三大类药物外，包括阴道局部用药（甲硝唑、制霉素）、激素类药物（口服避孕药）、甲状腺药物、减肥药、止血药（维生素K、安络血）、苦寒类中药（黄芩、黄连）等，都可能导致月经紊乱、不规则出血、经期感染甚至停经，影响经期健康。建议女性生理期妥善用药，必要时在医生或药师指导下调整用量。（首都医科大学附属北京妇产医院药事部主任 冯 欣）