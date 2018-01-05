主讲人：南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任 李晨钟

都说痛风是吃出来的“富贵病”，要缓解病情，患者应该管住嘴。但生活中很多人不以为意，为满足口舌之欲仍整日酒肉相伴、胡吃海喝，最终病情恶化、得不偿失。

痛风是体内尿酸排泄障碍或尿酸生成过多，导致血液中尿酸水平过高（高尿酸血症）的一组疾病，严重时患者会出现痛风石、关节炎甚至肾功能不全。尿酸是嘌呤的代谢产物，人体内20%的嘌呤来自食物，因此饮食干预、控制嘌呤的摄入对延缓痛风的发展、减少并发症非常关键。那到底什么能吃，什么不能吃呢？具体而言，痛风患者的饮食要遵循“四避五益”。

避免高嘌呤食物。100克食物中嘌呤含量超过75毫克的，就是高嘌呤食物。生活中我们常接触的高嘌呤食物有动物内脏如肝、肾、脑、肠、舌、胰、脾等；海鲜类如贝类、海鱼、鱼卵、虾蟹、紫菜等；肉汤和肉汁（尤其是火锅汤和老火汤）；新鲜蘑菇和豆芽菜等。这些食物痛风患者应避而远之。

避免酒类和含酒精饮料。酒类中嘌呤含量一般很少，但酒精在体内转变成乙酸，可以抑制尿酸在肾脏的排泄。不同酒类引起的痛风风险不一样，从大到小依次为：啤酒、陈年黄酒>烈酒>干红葡萄酒。啤酒、黄酒等嘌呤含量不算低，喝得越多痛风风险越高。国外有研究发现，干红葡萄酒不会增加痛风风险，可能与其含有的白藜芦醇能抗氧化、减少尿酸产生有关。但干红酒精含量达12%，过多饮用（每天超过200毫升）仍会减少尿酸排泄，加重高尿酸血症和痛风。

避免含糖饮料。一项对3万人长达12年的研究发现，饮用含糖饮料越多，痛风发生风险越高。含糖饮料多用玉米糖浆调味，其富含的果糖会促进嘌呤的产生而增加血尿酸。

避免甜点。与含糖饮料类似，甜点中果糖含量较高，会增加尿酸产生；人造奶油制作的甜点所含的反式脂肪酸也会促使痛风发作。另外，甜点热量较高，吃太多易引起肥胖和高胰岛素血症，抑制了尿酸的排泄而使体内尿酸升高。因此，痛风病人最好少吃甜点。

要说明的是，以前人们认为豆类属于高嘌呤食物，痛风患者应少吃。但近来的研究发现，不管是豆类还是豆制品，对提高血尿酸水平和痛风发生风险都没有明显作用。这可能是豆类中含有促尿酸排泄的物质，且嘌呤含量会在豆制品加工过程中明显降低。因此，痛风患者无需刻意避免豆类或豆制品，当然也不建议多吃。

蔬菜和水果有益。蔬菜食用越多，血尿酸水平越低。平时可多吃莲藕、茭白、芋头、土豆、淮山、茨菇等根茎类蔬菜。各种水果对痛风都有益，其中樱桃预防痛风的效果最好。

咖啡有益。多项研究显示，每天饮用约250毫升的咖啡（包括清咖、奶咖、花式咖啡等），可以降低痛风的风险。其原因可能是咖啡因能抑制尿酸产生所需的酶（黄嘌呤氧化酶）从而减少尿酸生成。

奶制品有益。与不吃奶制品人的相比，经常食用奶制品的人痛风发病率下降44%。但全脂奶脂肪含量较高，可能会提高痛风风险，建议患者多喝低脂奶。脱脂、低脂奶粉和酸奶也可降低痛风风险，平时可放心饮用。

维生素C有益。每天口服500毫克维生素C 可降低血尿酸20 微摩尔/升，对预防痛风有显著效果。

多喝水有益。对痛风患者来说，每天尿量超过2000毫升能降低尿液中尿酸浓度和尿酸性肾结石的风险。患者每日可喝足量的水保证尿量。（记者游华玲整理）