改善医疗服务给出新三年任务清单

1月4日，国家卫生计生委网站发布《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》，要求利用3年时间，努力使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适，逐步形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的新时代医疗服务格局。

《通知》要求，自2018年起，医疗机构要建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度。三级医院预约时段精确到1个小时，优先向医联体内基层医疗卫生机构预留预约诊疗号源。有条件的医院逐步完善住院床位、日间手术预约服务。医联体牵头医院向医联体内医疗机构提供远程会诊、影像、超声、心电等服务；基层医疗卫生机构探索为签约患者提供适宜的远程医疗、健康监测、健康教育等服务。医疗机构实现临床路径管理信息化，逐步将药学服务、检查检验服务等纳入临床路径管理等。

《通知》明确，医疗机构通过省级、市级等相关专业医疗质量控制合格的，在相应级别行政区域内检查检验结果实行互认。医联体内实现医学影像、医学检验、病理检查等资料和信息共享，实行检查检验结果互认。医疗机构设立医务社工岗位，有条件的三级医院可以设立医务社工部门。

根据《通知》，改善医疗服务行动计划将重点在10个方面创新医疗服务，包括推广多学科诊疗模式，针对肿瘤、疑难复杂疾病、多系统多器官疾病等开设多学科诊疗门诊；针对住院患者探索制定单病种多学科诊疗规范，建立单病种多学科病例讨论和联合查房制度。在地级市和县域内建立胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。在医联体内，实现电子健康档案和电子病历信息共享，为患者提供健康教育、疾病预防、诊断、治疗、康复、护理等连续医疗服务，完整记录健康信息。

《通知》还鼓励有条件的医院为患者提供日间化疗、新生儿日间蓝光照射治疗等日间服务，以“互联网+”为手段建设智慧医院。地级市区域内医疗机构就诊要实现一卡通。在医联体内实现优质护理服务下沉，医疗机构可以为合作的养老机构内设医疗机构提供护理服务指导，基层医疗卫生机构可以为患者提供上门护理、居家护理指导等服务。二级以上医院要实现药学服务全覆盖，对向基层医疗卫生机构延伸的处方进行审核。后勤服务管理要加强，重点提升膳食质量和卫生间洁净状况。以人文服务为媒介，构建和谐医患关系等。