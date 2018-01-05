哥哥发烧，3天后弟弟中招

“大的感冒发烧还没好，小的也跟着发烧，真是焦头烂额。”天气寒冷，市内各大医院的儿科诊室却热火朝天。从11月下旬开始，由于流感、轮状病毒感染、诺如病毒感染等冬季儿童常见病高发，各大医院门急诊量骤增，其中九成以上是呼吸道和消化道疾病。儿科专家提醒家长，孩子生病不要扎堆大医院，以减少交叉感染。

现场：儿科门诊爆满，医生取消休假

昨日上午，长沙市中心医院的儿科门诊挤满了患儿和家长，不少孩子咳个不停，但戴口罩的小患者很少。“孩子前些天发烧，到省儿童医院看病排了4个小时的队。发烧好了又开始腹泻，今天来市中心医院也等了1个多小时。”程女士一边焦急地听着报号，一边安慰烦躁不安的女儿。据统计，该院近40天平均每日儿科门急诊量超过700人次，其中上个月流感病例1900多例，其他的多为普通感冒、轮状病毒腹泻、诺如病毒感染性腹泻等。“从11月底开始，儿科医生、护士都取消了休息，住院部医生也利用休息时间看门诊。”该院门诊部负责人表示。

9岁的昊昊出现发烧、咳嗽、乏力等症状，2岁多的弟弟天天缠着他玩，3天后也出现了类似的症状，一家人手忙脚乱来到长沙市中医医院（长沙市第八医院）。“白天200多人，晚上也有100多人，仅星沙院区每天接诊的小患者不下300人，相比去年同期多了一倍。”该院儿科主任、主任医师鲍非说。

提醒：孩子发烧别急于挤进大医院

“有的家长一发现宝宝发烧，赶紧往医院跑，殊不知医院是疾病聚集地，孩子在拥挤的门诊等几个小时可能导致交叉感染。”市妇幼保健院儿科主任许继志提醒家长，孩子感冒发烧可以先观察，体温超过38.5摄氏度时建议服用退烧药；如孩子体温高，但精神状态还不错，面色如常或潮红，服药退烧仍像平时一样玩耍，可对症用药并密切观察，多喝水，清淡饮食，好好休息，也可以先到社区卫生服务中心就诊；如孩子精神状态不好，嗜睡、烦躁交替，甚至出现抽搐等，应尽快就医。另外，感冒发烧需要一个痊愈过程，很难马上“药到病除”，一般首次就诊两天后孩子仍发热或出现新发症状或原有症状明显加重，才需再次前往医院。就医时给孩子戴上口罩，避免交叉感染。

市中心医院儿科副主任医师曾津提醒，家长带孩子到医院就诊前应弄清孩子的病情，比如患儿有哪些症状、症状持续了多久，在家服用了哪些药物（建议拍药盒照片），患儿的饮食、排便、睡眠情况等。

防范：家有两个孩子应防交叉感染

记者采访发现，很多家庭出现两个孩子交叉感染的现象，甚至一个患儿传染一家子。家庭该如何护理已感染流感的患儿？

曾津表示，家庭成员与流感患儿密切接触时应戴口罩；直接接触患儿后，或处理患儿使用过的物品、接触患儿呼吸道分泌物后，应使用清洁剂彻底洗手。需要注意的是，当家中有两个孩子，其中一个感染流感时，尽可能由相对固定的1名家长照顾患儿并加强个人防护，其他家庭成员尽量减少与患儿的接触机会，尤其是未感染的孩子，尽量减少与患儿接触。

曾津提醒，孩子预防流感应注意勤洗手、勤通风，保持良好的个人及环境卫生，少去人多拥挤的场所。流感患儿应根据医生建议在家休息，暂时不要上学；体温完全恢复正常48小时后，方可复课。

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流感高发季，市民注意防范

省疾控专家提醒流感病毒喜冷怕热，市民尽量少出入公共场所

长沙晚报讯（记者 杨蔚然 通讯员 胡世雄 罗垲炜）随着气温急剧下降，近两天各大医院儿科门诊感冒患儿明显增多。昨日，记者从湖南省疾控中心获悉，近期我省流感样病例就诊水平明显上升，且高于前两年同期水平。

“目前我省已进入流感高发季，大家应注意防范。”省疾控中心传染病防治科主任医师邓志红介绍，湖南省23家流感监测哨点医院监测结果显示，2017年第51周（2017年12月18日至12月24日），哨点医院流感样病例占门急诊就诊病例总数的6.35%，高于前一周（5.42%）水平和前两年同期水平（5.33%、5.36%），但仍属于我省流感波动的正常范围；流行毒株以B（Yamagata）型为主。

去年入冬以来，不少人就发现身边时常有人感冒发烧，是什么原因造成这波流感来势汹汹呢？邓志红解释，最主要的原因是，每年12月至次年3月，我省流感疫情都会呈季节性高发。流感病毒喜冷怕热，低温环境下比较活跃，容易感染人，加之冬天早晚温差大，气候变化频繁，身体易受寒气入侵，机体抵抗力降低。另外，冬天门窗紧闭，室内空气不流通，有利于流感病毒通过空气传播。

还有一个重要原因是，当季流行的优势流感病毒是B（Yamagata）型。2009年以来，我省流感病毒主要为A（H1N1）、 A（H3N2）、B（Victoria）系三种亚型交替流行，B（Yamagata）型流行较少，居民对该型流感病毒大多没有抵抗力，且目前我国使用的流感疫苗包括A（H1N1）、A（H3N2）和B（Victoria）型流感病毒抗原三种组分，对B（Yamagata）型流感的保护效果十分有限。

“患上流感后，一定要注意休息，不要带病上学上班，不要出入公共场所。”邓志红提醒，患者应避免与家人密切接触，咳嗽、打喷嚏时用纸巾掩住口鼻，擦拭口鼻后及时洗手；多饮水，注意营养，避免剧烈运动；高热者可服解热镇痛药，儿童忌服含阿司匹林成分的药物以避免发生瑞氏综合征；老年人、低龄儿童、孕妇、肥胖、有慢性基础疾病的流感患者易发展为重症病例，应及早到医院诊治。