孩子发烧该去普通医院还是定点医院? 专家：无流行病学史可正常就诊

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）当孩子发烧时，是应该去普通医院就诊还是去新型冠状病毒肺炎的定点医院就诊？在今日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，北京儿童医院急诊科主任王荃介绍，如果发热前14天内有相关流行病学的关联史，孩子出现发热了，就要去医院的发热门诊就诊。如果没有流行病学史，孩子出现发热以后可以前往儿童医院正常就诊。

王荃指出，在当前新型冠状病毒感染流行期间，如果发热前14天内有武汉地区或其他有本地病例持续传播地区的旅行史或者居住史，或者是发病前14天内曾接触过来自武汉或其他有本地病例持续传播地区的发热，或者是有呼吸道症状的患者，或者是有聚集性发病和与新型冠状病毒感染者接触的流行病学的关联史时，您的孩子出现发热了，孩子也和我说的这几大类人都接触过，这时候您要去医院的发热门诊就诊，如果确诊，转往定点医院进行专科救治。如果没有明确的上述流行病学史，孩子出现发热以后可以前往儿童医院正常就诊。

王荃提醒各位家长，要关注各地的发热门诊和定点医院的分布，带孩子就诊时，除了要加强个人防护以外，一定要如实向医生提供病史，千万不要隐瞒，因为这样才能让孩子得到更快更准确的诊治。