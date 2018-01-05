济南105个病种可享“打包价” 降低患者负担

从今年1月1日起,济南市公立医院开始实行按病种收付费,首批实施105个病种,其中西医病种100个,中医优势病种5个。1月2日,记者了解到,除济南外,临沂、青岛、威海等市也已陆续实行按病种收费,遴选的病种数各地均有所不同。

济南105个病种，可享“打包价”

为有效控制医疗费用,解决“看病贵”难题,近日,济南市下发《关于驻济省(部)属公立医疗机构按病种收费有关问题的通知》(下称《通知》),明确自今年1月1日起,济南市公立医院开始执行按病种收费。本次首推实施按病种收费的病种共105个,其中西医病种100个,中医优势病种5个。主要是常见多发病种,如三叉神经痛、老年性白内障、腰椎间盘突出症、带状疱疹等。

根据《通知》要求,按病种收费实行最高限价管理。比如老年性白内障,白内障超声乳化摘除术(单)收费8600元,这是三级公立医疗机构最高收费标准,二级公立医疗机构最高收费标准以此为基准下浮10%。各医疗机构在规定价格的基础上,下浮幅度不限。

那么,医保支付政策将如何实施?《通知》明确,参保人员在定点医疗机构发生的列入按病种收费管理的病种费用,医保以《通知》为参照依据,与医疗机构协商谈判后,按政策规定支付。按病种收费管理规定可另行收费的医用耗材费用,属于医保支付范围的,医保按有关政策规定支付；或者由医保经办机构与医疗机构协商,一并打包纳入病种付费标准。

打包可减少花费，降低患者负担

按病种收费,也就是把整个治疗过程的费用打包,“从住院开始,一直到出院,所有的治疗费用都已经包含在内,按规定的价格收费。”山东大学第二医院医务部主任丁印鲁说,这也就是特定病种“一口价”。

“总体而言,按病种收费有利于患者,可降低患者看病负担,同时对治疗所需费用也能提前预知。”丁印鲁以急性单纯性阑尾炎(经腹腔镜手术)举例说明,此前济南公立三甲医院的治疗费多在12000元以下浮动,而按病种收费则降到了一万元。

“以阑尾切除术为例,按病种收费约比按项目收费便宜两成左右。”济南一县级二甲医院负责人说,此前阑尾切除术花费9000元左右,现在按病种收费价格为8300元,二级公立医院再以此为基准下浮10%,比按项目收费能便宜一千多元。不过,《通知》并没有将穿孔性阑尾炎纳入打包价,那是因为该病治疗难度大大增加,患者情况不同,治疗方案差别也很大。

《通知》明确,各医疗机构要切实抓好控费工作,对实际费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担；对实际费用低于病种收费标准的结余部分,作为医院的医务性收入。

而患者如有意愿选择套餐外内容时,则需要“单点”。《通知》明确,按规定列入“除外内容”的耗材,以及患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房,其床位费超出普通病房收费标准的部分可单独收费,不计入病种收费标准。此外,医院不得另收其他费用。

我省多地陆续推出按病种收费方案

其实,山东省早已试点按病种收费。根据去年底下发的《省物价局、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅关于推进按病种收费工作的通知》要求,各地二级及以上公立医院都要选取一定数量的病种实施按病种收费,城市公立医院综合改革试点地区2017年底前实行按病种收费的病种不少于100个。

记者梳理发现,除济南市以外,临沂、青岛和威海等市也已陆续推行按病种收费。比如,青岛市明确自今年1月1日起,110个常见、多发的病种首先实行按病种收费。在青岛市二级及以上公立医院就诊,凡主诊断、主操作符合实行按病种收费的基本医疗保险参保人员及自费患者均应纳入按病种收费范围。

医保配套，医院才能有积极性

《通知》发布后,有市民不免担心医院为了压缩成本而“偷工减料”。“都说便宜没好货,按病种收费便宜了,医院会不会不用好药,该做的检查给免了?”济南市民李先生疑惑道。对此,丁印鲁表示,一方面医院成本的压缩都以保证医疗质量为前提；另一方面《通知》中也规定了相应的退出机制,即当因合并症、并发症或患者病情较重、体质特殊等原因,导致实际发生医疗费用明显偏离病种收费标准的病例,医院可按规定程序退出按病种收费,仍按原收费方式结算,但是各病种退出率必须严格控制在20%以内。

据悉,目前济南市各大医院已经启动按病种收费的相关工作,而且济南此次医疗服务定价方式改革,不仅涉及患者,还包括医保支付方式改革。这也将进一步打消此前试点医院,因医保不配套而导致的积极性不高的顾虑。

不过,《通知》尚未给出医保执行方案的相关细节。例如急性单纯性阑尾炎是医院还是患者先垫付?医保部门具体如何结算?据悉,目前人社部门正在加快制定执行方案,各项细节还有待进一步确定。