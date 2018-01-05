加湿器用不对伤身体：清洗用流水 别加自来水

受访专家：中大医院呼吸科副主任医师 韩淑华

入冬后，家住北京市东城区的崔奶奶就拿出存放了一年的加湿器使用。一段时间后，她不但没有感觉舒适，反而嗓子老是不舒服，开始咳嗽了。医生告诉她，冬季呼吸道不适，很可能是加湿器“惹的祸”，如果使用不当，也会伤身体。

东南大学附属中大医院呼吸科副主任医师韩淑华指出，第一，加湿器不能老开着。冬季人体上呼吸道菌群比夏天多，进入肺部易造成肺炎。如果加湿器时间开得过长，空气湿度大会让呼吸道抵抗力下降，更易滋生细菌、引发感染。一般来说，人体适应的湿度为40%~70%，如果超过80%，就会感觉闷热，墙上、地板和桌面等存在凝结的水汽，这时应停止使用加湿器，开窗通风，否则可能引起过敏及哮喘等症状；低于30%时，就会皮肤干燥、眼睛发痒，鼻腔和咽喉发干，需要打开加湿器。建议每开2小时停一段时间，适当开窗让室内空气流通。

第二，加湿器使用前一定要认真清洗。否则，积攒了一年的细菌会随气雾进入室内，散落在灰尘中或物品上。这些微生物遇到适宜温度、湿度时，快速生长，抵抗力较弱的人吸入，容易引发肺炎或呼吸道感染。

第三，最好别加自来水。自来水中的菌群进入空气也会繁殖、生长。建议加蒸馏水或纯净水。

第四，坚持每天换水，每两周彻底清洗一次。尤其是刚启用的加湿器，一定要保证清洁。清洗时，少用杀菌消毒剂，最好用流水反复冲洗。

最后，使用加湿器不要离人体太近，尤其不能对着脸部吹，至少要离2米左右，否则细小颗粒物就会穿过人体呼吸系统的层层屏障，直达肺泡内部，引发呼吸系统疾病。老人、儿童及有慢性肺部疾病的人群，更要注意控制湿度，否则容易诱发或加重支气管炎等。（记者 崔玉艳）