雪天四类人群最容易摔倒 如何防摔？医生攻略来了！

2018年的第一场雪下得很大，鹅毛般的大雪给上班和上学的人造成了很多的不便，南京多家医院接诊了不少摔伤的患者，而今天温度降到零下上冻后，预计还会迎来就诊高峰。

记者从南京市急救中心获悉，3日17时到4日13时，南京市急救中心共派出急救车397次，其中因暴雪恶劣天气引起的车祸摔伤患者达155次，占39%左右，较平时明显增加，这些都与雨雪天气路面湿滑有直接关系。

一家医院就收治十多个摔伤

昨天早上，王女士按照往常一样推着电动自行车从盐仓桥附近往鼓楼方向上班，结果路面积雪湿滑，电动车打滑王女士摔倒后，强忍着疼痛到南医大二附院东院，接诊的骨科医生井耀华在仔细地检查王女士后，为她安排了拍片，结果显示：左桡骨骨折，需要石膏固定，恢复需要一段时间了。家住三牌楼的小王也是出门下楼梯的时候，脚底一滑，造成了肩关节脱位。截至下午三点，已有12位市民因为雨雪天气摔倒到南医大二附院骨科门诊就诊，其中有4个人是桡骨骨折，1个肩关节脱位，7个人造成了软组织挫伤。而截至下午三点，该院急诊也接诊了6个摔伤的病人，其中2个是踝关节脱位，1个是腓骨骨折。

四类人群最容易摔倒

一是小孩儿，孩子在雪地里玩打雪仗，因奔跑过快而滑倒后出现不同程度摔伤；

二是老人，老年人骨质变得疏松，稍有不慎即可能摔成骨折；

三是穿高跟鞋的年轻女性，穿高跟鞋在雪地上行走，鞋底极易打滑而摔倒；

四是骑车的市民，冰雪天气路面光滑，自行车和摩托车容易打滑摔倒，从而遭遇意外事故。

如果摔倒腰疼千万别乱动

跌倒后如何将身体的损害降到最低？井主任提醒市民：雪天路难行，意外事故多，千万当心。在雨雪天气出行首先应注意滑倒摔伤，骨折，一般滑倒后骨折多集中在手腕、脚踝、尾骨和腰椎。雨雪天气，一旦感觉即将跌倒，要赶快下蹲，降低身体的重心，减少滑倒时的冲击力。摔倒后不要急于起身，应先看看自己是大腿、腰部还是手腕摔疼了。一般大腿和手腕骨折较轻的，人们还能勉强活动；如果腰疼，千万不要随意乱动，因为腰椎骨折后如果随意活动，很可能造成关节脱位，严重时下肢可能瘫痪。此时应该尽快呼救，救人者也不宜随意背抱伤者，而是要用硬板将伤者抬到医院，市民最好拨打120急救电话由专业医护人员救助。

最后要提醒的是，中老年人尽可能在雨雪天气减少出行，尽量就近购物，晨练最好在家进行。

冰冻天，这种鞋子千万不要穿出来

“每年遇到冰雪天，我们科都会收治不少摔伤骨折的女性患者，为她们护理的时候交流发现，虽然她们走路很注意了，但是依然会摔跤，她们都有一个共同点：穿的鞋子不适合在冰雪天行走！”南京市中西医结合医院骨一科杨春华护士长介绍说。

杨春华护士长说，很多女性冬季穿的靴子不但鞋底很厚，而且后跟很高，不利于对平衡的掌握。这类鞋子对平衡感的要求很高，稍不留神可能摔跤，临床上接诊的不少女患者都是因为穿这种鞋，但轻则扭伤，重则韧带断裂甚至骨折，尤其是体重较重和身材高挑的女孩子。

南京市中西医结合医院骨一科主任王睿介绍说，大家挑鞋的时候，可以用手使劲按压鞋内脚心部位，以不是太软、不变形为好，也可以用手扭转鞋，扭不动或可以扭成“麻花”状都不行。试穿时，可将双脚向左右两侧翻一翻来测试鞋子的稳定度，如果脚很容易翻过去，就容易崴脚，建议不要购买。

此外，还要注意鞋底的材质。橡胶底柔软、弹性好、防滑减震，但稍重；塑料底耐磨，但不防滑、耐寒性差；泡沫底弹性好，也比较适合脚的形状，但很滑，容易摔跤，老人和孕妇最好不要穿。