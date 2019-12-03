老人摔倒 还真别急着扶

一场初雪造访北京，着实让我们感受到了冬天的味道。雪天路滑，在朋友圈刷屏的“防摔企鹅步”学会了没？冬季常会有冰雪天气，衣物穿得比较厚，敏捷性变差，摔伤之后容易出现骨折的情况。再加上天气寒冷，此时病情会恢复得比较慢，120北京急救中心提醒公众，冬天要谨防摔倒，一旦摔倒一定要正确处理。

特别是老年人，老人摔倒常是臀部着地，由此引发的骨折以股骨折、颈骨折最为常见，尤以老年女性居多。股骨折、颈骨折是老人骨折中“杀伤力”较大的。有统计数据表明，高龄老人股骨折、颈骨折后第一年的死亡率也比较高，因此需要特别注意。

老人摔倒到底扶不扶？北京120的急救医生说了，如果老人重重地摔坐到地上，这时不要急于站起来，路人或家人也不要急于扶老人起来。这是为什么呢？医生解释说，老年人一般对痛觉不敏感，如果骨折后没有发生移位，很可能不会感觉疼痛。若此时站起来，骨折部位很可能发生移位；如果骨折部位已经发生移位，这时勉强站起来，骨折断端还可能会伤及周围组织，造成二次伤害。

那老人摔倒应该怎样处理呢？首先要用手撑地坐起来，在原地休息一下，小心地试着抬抬腿，如果腿能抬起来，可以试着小心站起来走几步，即使没问题，也要严密观察7-10天，如果其间出现不适，应马上到医院拍片检查；如果不能抬起来，或者感觉到疼痛，很可能是股骨折、颈骨折，这时不要乱动，打电话向“120”求救，及时就医。

此外，对于普通人来说，如果不慎摔伤，第一要做的就是保持镇定。“不要惊慌，判断自己的伤情如何，同时拨打120急救电话。”医生介绍，一般来讲摔伤的情形分为两种，一种是开放型伤口，就是有破口的伤口。另外一种是闭合型的伤口，即不流血没伤口的。

除此之外，还应尽可能判断是否有出血，是否有皮下淤血，关节活动是否受到影响等。判断好伤口后，就需要根据病情的程度对症治疗。

开放型伤口 不论伤口大小，均应送医院进行治疗。专业医务人员到来前，要及时止血；如果现场不具备条件，可用干净的布加压包扎，然后迅速送往医院治疗。

闭合型伤口 闭合型伤口切记不要自行或让非医务人员揉、捏、掰、拉，应该等医务人员进行处理。如果摔伤的同时有异物刺入，记得不要自行拔除，而应该保持原状，送往医院进行处理。（记者 李洁）