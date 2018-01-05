血液咖啡因水平有望诊断帕金森病

血液咖啡因水平检测也许是一种简单的帕金森病诊断方法。据美国《神经学》杂志３日发表的一项新研究，即便与正常人摄入一样多的咖啡因，帕金森病患者血液里的咖啡因水平远远低于常人。

咖啡因是茶和咖啡中的一种中枢神经兴奋剂成分。鉴于先前研究显示咖啡因可降低帕金森病风险，日本顺天堂大学研究人员检测了１０８名平均病史在６年的帕金森病患者与３１名健康同龄人，并对比他们血液中咖啡因的水平和人体代谢咖啡因后１１种副产物的水平。

结果显示，在研究对象的咖啡因摄入水平相当于平均每天喝两杯咖啡的情况下，帕金森患者组血液咖啡因水平为每毫升２．４皮摩尔，而正常人组为每毫升７．９皮摩尔；帕金森患者的血液中，１１种咖啡因代谢副产物中的９种水平显著较低。

研究人员也检测了参与者与咖啡因代谢相关基因的突变情况，发现帕金森患者与正常人在这方面没有差别。

研究人员认为，血液咖啡因水平检测能用来可靠地诊断帕金森病。如果１分意味着诊断出所有患者，那么这种检测的得分为０．９８分。

为这项研究撰写评论文章的加拿大多伦多大学戴维·穆尼奥斯教授指出，该研究还显示，晚期帕金森病患者的血液咖啡因水平并不低，这意味着这种降低发生在帕金森病早期阶段。

“如果这些结果获得证实，那么它们可能指出了一种帕金森病早期诊断的简单方法，甚至可能在症状出现前就进行诊断，”穆尼奥斯说，“这项研究很重要，因为帕金森病诊断很困难，特别是在早期阶段。”

帕金森病是老年人中多见的一种中枢神经系统退化疾病，主要症状包括肢体震颤、行动迟缓等。现行主要疗法是补充多巴胺，但效果会逐渐减退。（记者林小春）